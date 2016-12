Samovražedný atentátnik sa odpálil na trhu v Maiduguri

MAIDUGURI 26. decembra (WebNoviny.sk) - Samovražedný atentátnik dnes zaútočil na trh s dobytkom v meste Maiduguri na severovýchode Nigérie, informovali očití svedkovia i polícia.



Polícia potvrdila smrť útočníka, ale o ďalších prípadných obetiach neinformovala. Podľa očitých svedkov utrpelo zranenia viacero ľudí.



K útoku došlo len niekoľko dní po tom, ako nigérijský prezident Muhammadu Buhari uplynulú sobotu oznámil, že Boko Haram, ktorá v uplynulých rokoch bojovala za nastolenie islamského režimu na severovýchode Nigérie, prišla v piatok o svoju poslednú základňu.



Podľa Buhariho armáda vyhnala bojovníkov Boko Haram z tzv. Camp Zero - tábora ležiaceho v zalesnenej oblasti Sambisa. Džihádisti sú teraz podľa neho "na úteku a už nemajú žiadne miesto, kde by sa ukryli". Buhari vo svojom príhovore označil tento úspech za "dlho očakávanú a najradostnejšiu správu".



Ako však v tejto súvislosti upozornila agentúra AP, je stále nepravdepodobné, že by Nigéria v blízkej budúcnosti prestala byť dejiskom samovražedných bombových útokov či útokov na dediny alebo odľahlé stanovištia armády. Prívrženci Boko Haram v minulosti podnikali útoky aj v susednom Čade, Nigeri a Kamerune. Odhaduje sa, že od roku 2009 zomrelo pri útokoch týchto sunnitských fundamentalistov vyše 20 000 ľudí.