Saganov varovný signál konkurencii pred veľkými klasikami

BRUSEL 28. februára (WebNoviny.sk) - Peter Sagan po triumfe na Kuurne - Brusel - Kuurne: Keď sa cítim dobre a mám šancu útočiť na víťazstvá, potom je to v poriadku. Úvodné dve klasiky cyklistickej jari v Belgicku priniesli varovný signál pre konkurenciu zhmotnený do vety: "S Petrom Saganom to opäť nebudete mať ľahké." Portál Cyclingnews pripomína, že Sagan bol jediný z početného štartového poľa, ktorý v oboch 200 km dlhých jednorazovkách tvrdil muziku až do konca a útočil na víťazstvo.



Zatiaľ čo v sobotu v Gente sa ho tesne nedočkal a v závere "nemal nohy" na prešpurtovanie olympijského šampióna Grega van Avermaeta, v nedeľu v Kuurne už naplno demonštroval svoju silu. Zo skupiny spolujazdcov v úniku urobil v záverečných 200 m len dojazdový komparz. Bol to jeho prvý triumf vo farbách tímu Bora-Hansgrohe a podľa AFP zároveň deväťdesiaty v profikariére na ceste. .



"Verím, že sa ešte zlepším. Myslím tým svoju pripravenosť, lebo na nás čakajú dôležitejšie preteky. Keď sa cítim dobre a mám šancu útočiť na víťazstvá, potom je to v poriadku," povedal Peter Sagan na tlačovej konferencii po triumfe na Kuurne - Brusel - Kuurne.



Sagan sa poučil z minulého roka



Sagan povedal, že na podujatí medzi Kuurne a Bruselom sa poučil z minulého roka. Vtedy sa Belgičan Jasper Stuyven stal víťazom po sólouniku a Sagan prišiel do cieľa siedmy ako súčasť skupiny prenasledovateľov.



"Nechcel som, aby sa zopakovala situácia spred roka a nechali sme odísť neskoršieho víťaza. Zároveň som však nechcel zbytočne útočiť a držať sa v popredí. V sobotu som si toho odpracoval až-až, preto som sa stiahol. Keď sa však 25 km pred cieľom rodil únik, povedal som si, že do toho pôjdem. Mal som aj šťastie v tom, že sme vpredu zostali piati a vyšlo to až do cieľa," zhodnotil 27-ročný rodák zo Žiliny s oficiálnym bydliskom v Monte Carle.



Dvojnásobný a tiež úradujúci majster sveta dostal od belgických novinárov tiež otázku, či sa fyzicky zlepšil oproti situácii spred roka. "Neviem to vyhodnotiť, či áno alebo nie. Po mentálnej stránke sa však niečo zmenilo. Vlani som odjazdil obe úvodné klasiky ako šialený a pred cieľom mi potom chýbala energia. Tento rok som minimálne v nedeľu zostal pokojnejší a uvoľnenejší a napokon to dobre vypálilo," skonštatoval Peter Sagan podľa Cyclingnews.



Cyklistické klasiky vrátanie tzv. troch monumentov



Najbližších šesť týždňov v programe Petra Sagana vyplnia najmä cyklistické klasiky vrátane účasti na troch tzv. monumentoch, čo on sám označuje za prvý vrchol sezóny. Už najbližšiu sobotu sa Sagan predstaví v Taliansku na podujatí Strade Bianche, ktorá bude pre neho prípravou na prvý veľký monument Miláno - San Remo (19. 3.).



Ešte predtým sa zúčastní aj na tradičných sedemetapových pretekoch Tirreno-Adriatico (8.- 14. 3.). Nasledovať bude návrat do Belgicka a tam v tesnejšom slede duo prípravných jednorazoviek E3 Harelbeke (24. 3.) a Gent-Wevelgem (26. 3.), resp. začiatkom apríla dva absolútne vrcholy cyklistickej jari: vyše storočné klasiky Okolo Flámska (2. 4.) a Paríž-Roubaix (9. 4.) s neopakovateľnou atmosférou a veľkým renomé. Vo Flámsku bude obhajovať víťazstvo spred roka.



"Aj preto som chcel absolvovať tento úvodný víkend, aby som sa otestoval po mesačnom tréningovom kempe. Samozrejme, som veľmi rád, že to takto dopadlo a teším sa na pokračovanie na Strade Bianche Tirreno či na veľké klasiky, Nastavené je to celkom dobre, uvidíme, čo bude ďalej," dodal Peter Sagan.