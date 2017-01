Sagana sa nebojím, som rovnako silný, tvrdí Van Avermaet

LOKEREN 7. januára (WebNoviny.sk) - Úradujúci olympijský víťaz v cyklistických pretekoch s hromadným štartom Greg van Avermaet po novembrovej zlomenine členka už naplno zarezáva a chystá sa na ďalšiu sezónu. Jedným z najväčších cieľov 31-ročného Belgičana bude úspech na jarných klasikách a zdolanie slovenského dvojnásobného majstra sveta Petra Sagana.



"Myslím si, že som mohol začať trénovať už o týždeň skôr, ale nechcel som zbytočne riskovať. Posledných pár týždňov som v plnej záťaži. Cítim, že sa dostávam späť pomerne rýchlo. V uplynulom roku som sa musel naučiť, aké to je začať neskôr a viac sa šetriť. Ako k príprave pristúpiť budúcu zimu sa ukáže počas tejto jari," povedal rodák z Lokerenu pre belgický portál sporza.be, citoval ho špecializovaný server Cyclingnews.



Van Avermaet bude jediným lídrom tímu BMC Racing na klasikách, keďže jeho krajan Philippe Gilbert prestúpil do družstva QuickStep-Floor. Bude sa môcť naplno sústrediť na boj s Petrom Saganom, ktorých rivalita je dobre známa z ostatných rokov. "Určite nemám strach zo Sagana. Niekoľkokrát som ho zdolal a tiež aj on mňa. Som rovnako silný, keď sme spolu na pretekoch, šance sú 50:50. Rád proti nemu súťažím, takisto ako ja jazdí otvorene a útočne," dodal Van Avermaet.