Sagan sa vyjadril ku kotúčovým brzdám, bezpečnosť sa vytratila dávnejšie

SIENA 4. marca (WebNoviny.sk) - Dvojnásobný cyklistický majster sveta Peter Sagan v tréningu občas použije kotúčové brzdy, ale v pretekoch sa vracia k ráfikovým. Sagan tvrdí, že v princípe nie je proti kotúčovým brzdám, ale malo by platiť, že buď ich používajú všetci v pelotóne alebo nikto. Líder tímu Bora-Hansgrohe dodal, že ich určite nevyužije ani v sobotňajšej talianskej klasike Strade Bianche.



"Ak ich budú mať všetci, potom súhlasím. Nie však len pár ľudí," povedal k téme kotúčových bŕzd Peter Sagan, cituje ho portál Cyclingnews. Na otázke, či bez kotúčových bŕzd sú jazdci v pelotóne bezpečnejší, Sagan oponoval. "Nemyslím si to. Bezpečnosť sa vytratila z cyklistiky už pred istým časom...".





Talianske médiá sa Sagana pred pretekmi Strade Bianche spýtali, či môže zvíťaziť. Jeho odpoveď vyznela mierne pobúrene. "Som tu, aby som zvíťazil. Načo iné by som sem chodil? Samozrejme, nemôžem povedať, že neprídem na budúci rok, ak nezvíťazím. Prídem, lebo to tu mám rád. Každé preteky sú iné a nikto dopredu nevie, ako to dopadne. Samozrejme, niekto zvíťaziť musí."



Na otázku, čo sa zmení v prípade, že na prašných toskánskych cestách v sobotu zaprší, uviedol: "Bude to, samozrejme, nebezpečnejšie. Pršať však bude rovnako pre všetkých. Nikdy som zatiaľ na týchto pretekoch nejazdil v daždi."



Pre Petra Sagana je sobotňajších 175 km zo Sieny do Sieny ďalšou prípravou na najväčšie klasiky cyklistickej jari. Vlani bol štvrtý, keď v závere nestačil tempu trojice pred ním a najmä Fabiana Cancellaru, ktorý však už medzitým ukončil kariéru. Sagan má na Strade Bianche na konte aj dve druhé miesta z rokov 2013 a 2014.