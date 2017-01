Sagan sa vráti tam, kde začal kariéru. Pomôže mu aj Kolář

BRATISLAVA 7. januára (WebNoviny.sk) - Spolujazdcom slovenského dvojnásobného majstra sveta Petra Sagana na jeho úvodných pretekoch v tejto sezóne Tour Down Under v Austrálii bude aj krajan Michael Kolář.



V sedemčlennej zostave nového tímu 26-ročného Žilinčana Bora-Hansgrohe sú aj írsky šprintér Sam Bennett, domáci ašpirant na celkové poradie Jay McCarthy, nemecký klasikár Rüdiger Selig a Rakúšania Gregor Muhlberger s Lukasom Pöstlbergerom.



"Tím Bora-Hansgrohe postaví na Tour Down Under naozaj silné mužstvo, ukazuje, že chce byť pri debute vo World Tour konkurencie schopný. S úradujúcim majstrom sveta Petrom Saganom v zostave to bude veľmi vzrušujúci a tesný ročník. Sagan je výnimočný cyklista a stále ho je vidieť. V roku 2010 zaútočil v etape počas posledného stúpania na Willunga Hill a napokon skončil piaty. Som si istý, že jeho cieľom bude pódium," povedal riaditeľ pretekov Mike Turtur. Pred nedávnom pre portál Cyclingnews vyhlásil, že Sagan môže aj vyhrať.



Úradujúci európsky šampión Sagan sa podľa svojich slov teší na druhú účasť na austrálskych etapových pretekoch. "Toto ikonické podujatie priláka každý rok najlepších jazdcov na trať, ktorú tvoria ťažké stúpania a rýchle koncovky. Som presvedčený, že 19. ročník by mohol byť doposiaľ najlepší. Návrat po siedmich rokoch na miesto, ktoré odštartovalo moju profesionálnu kariéru, je skvelý pocit a teším sa na to," uviedol Peter Sagan.



Preteky Tour Down Under odštartujú v Adelaide v utorok 17. januára, pozostávajú zo šiestich etáp. Dva dni pred začiatkom sa ešte uskutoční kritérium.