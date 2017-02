Sagan opäť perlil: Je normálne odskočiť si na záchod, nie

GENT 26. februára (WebNoviny.sk) - Nevydarená koncovka Petra Sagana v sobotňajšej prvej klasike jarnej cyklistickej sezóny pomkla belgické médiá k úvahám, či slovenský dvojnásobný majster sveta nemal zdravotné problémy. Najmä keď sa Sagan po dojazde do cieľa v Gente rýchlo ponáhľal na toaletu.



Začalo sa preto špekulovať o jeho možných žalúdočných problémoch, čo líder tímu Bora-Hansgrohe pobavene vyvrátil: "Je predsa normálne odskočiť si na záchod, či nie," cituje Petra Sagana špecializovaný portál Cyclingnews. .



Zahral sa na novinára



Sagan v závere 198 km dlhej klasiky Omloop Het Nieuwsblad prehral súboj o víťazstvo so svojím veľkým rivalom Belgičanom Gregom van Avermaetom, ktorý obhájil triumf z vlaňajška. Sagan pri prejazde poslednou zákrutou šiel po vonkajšom oblúku cesty, kým úradujúci olympijský víťaz Van Avermaet sa práve vtedy kratšou vnútornou časťou dostal pred neho.



Slovenský cyklista to však neoznačil za hlavný dôvod prehry v šprintérskej koncovke. "Predtým, než sme začali špurtovať do cieľa, som odviedol na čele pretekov veľa práce a jednoducho som nemal nohy na to, aby som zdolal Grega." Neskôr už menej vážne dodal: "Bol to však dobrý tréning. Doma netrénujem, tak musím aspoň v pretekoch."



Tretieho v cieli Sepa Vanmarckeho sa spýtal: "Prečo si v závere neútočil? Mal si útočiť! Nechápem, prečo si to neurobil..." Vanmarcke mu odpovedal, že sa "predsa rozhodli pre tímový šprint" a potom sa začal smiať.



Naznačil svoje ambície



Peter Sagan aj pred rokom vstúpil do jarnej sezóny klasík v Európe druhým miestom na podujatí Omloop Het Nieuwsblad. Z tohto pohľadu opäť výrazne naznačil svoje ambície, ktoré sa uberajú najmä k trom jarným "monumentom" Miláno - Sanremo, Okolo Flámska a Paríž - Roubaix. Na Flámsku vlani suverénne triumfoval.



"Skopíroval som minulý rok, ale to je predsa oukej. Mesiac som bol bez pretekov, iba som trénoval. Na trati som sa len-len vyhol pádu a potom som sa musel dotiahnuť späť do prvej skupiny, čo ma stálo veľa energie. Takže všetko je v poriadku," vysvetlil svoje pocity Peter Sagan. Už v nedeľu na neho čaká podobná jednorazovka na trase Kuurne - Brusel - Kuurne (200,7 km).