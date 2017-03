Sagan je chorý, na preteky išiel z rešpektu pred fanúšikmi

SIENA 4. marca (WebNoviny.sk) - Dvojnásobný majster sveta Peter Sagan nemal súdené, aby útočil na víťazstvo na 11. ročníku cyklistickej jednorazovky Strade Bianche. Ráno v deň pretekov sa zobudil slabý a s bolesťami v hrdle. Napriek tomu sa vydal na 175 km čarovnej, ale aj náročnej toskánskej klasiky so štartom aj cieľom v Siene, no konca pretekov sa nedočkal. Približne 70 km pred koncom zosadol z bicykla a nastúpil do sprievodného auta svojho tímu Bora-Hansgrohe. Malo to aj svoje ďalšie dôvody.



"V posledných troch dňoch som sa necítil dobre, ale veľmi som to chcel skúsiť na týchto prestížnych pretekoch. Už len z rešpektu pred tisíckami talianskych fanúšikov, ktorí sa na ne prišli pozrieť," uvádza Peter Sagan v tlačovom vyhlásení svojho tímu Bora-Hansgrohe. Sagan vzápätí objasnil aj ďalšie možné dôvody svojho odstúpenia. "Asi 75 km po štarte som sa zaplietol do veľkej zrážky a odniesol si to rozrezaný prst, ktorý si zrejme vyžiada niekoľko stehov. Tiež som si narazil ľavé koleno. Na 95. km som sa preto rozhodol, že to predčasne ´zabalím´. Hlavným dôvodom však nebol pád, ale zlý zdravotný stav.".





Sagan bol jedným z favoritov Strade Bianche aj vzhľadom na jeho skvelé výsledky počas minulého víkendu v Belgicku, kde ovládol podujatie Kuurne-Brusel-Kuurne a na úvodnej klasike sezóny Omloop Het Nieuwsblad bol druhý. Na Strade Bianche bol vlani štvrtý, na konte má aj dve druhé miesta z rokov 2013 a 2014.



"Radšej odstúpil, lebo zostať zdravý je v tejto fáze sezóny pre Sagana absolútna priorita," píše Bora-Hansgrohe na twitteri. Klasika Strade Bianche, akokoľvek zaujímavá a krásna, bola pre Petra Sagana iba pokračujúcou prípravou na jarné vrcholy, tzv. monumenty, kde by chcel najmä uspieť. Ide o trio jednorazových pretekov Miláno - San Remo (19. 3.), Okolo Flámska (2. 4.) a Paríž-Roubaix (9. 4.) so špecifickou atmosférou, náročnosťou a dĺžkou. Ešte predtým by sa mal predstaviť aj na tradičných sedemetapových pretekoch Tirreno-Adriatico (8.- 14. 3.).



"Dúfam, že čoskoro budem opäť zdravotne v poriadku a vo forme pred ďalšími pretekmi," dodal Peter Sagan aj na webe Cyclingnews.



