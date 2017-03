Sagan dokáže viac ako Cancellara či Boonen, predpovedá De Cauwer

Wuyts sa zamýšľa nad ďalšími klasikami

KUURNE 1. marca (WebNoviny.sk) - Fabian Cancellara a Tom Boonen od roku 2005 ovládli dovedna 14 monumentálnych cyklistických pretekov, každý z nich po sedem. Napriek tomu by ich v tomto smere mohol niekto tromfnúť - Peter Sagan. Po skvelých vystúpeniach slovenského dvojnásobného majstra sveta na úvodných dvoch prípravných klasikách novej sezóny túto odvážnu prognózu vyslovil bývalý cyklista José De Cauwer, dnes odborný spolukomentátor belgickej Sporzy."Od Sagana sa dočkáme väčších vecí ako od Boonena či Cancellaru. Hovorím o jeho štýle jazdenia a tiež o veku. Má len 27 rokov a doma päť zelených tričiek z Tour de France. Navyše, získal ich zväčša sám, bez pomoci tímu," tvrdí De Cauwer. Dvanásty muž pretekov Paríž-Roubaix z roku 1975 vyzdvihuje nielen skvelú výkonnosť Petra Sagana, ale aj spôsob, akým si vydobyl svoju súčasnú pozíciu v pelotóne. "Je na bicykli taký hravý... Je darom z nebies pre cyklistiku. Pýtam sa: dá sa aj nebyť jeho fanúšikom?" .De Cauwerov kolega od komentátorského mikrofónu, belgický cyklistický publicista Michel Wuyts priznal, že bol rovnako unesený zo Saganovho predstavenia na a . Napriek tomu sa nahlas zamýšľa nad tým, či jeho suverenita bez väčšieho prispenia spolujazdcov z Bora-Hansgrohe bude stačiť aj na triumfy na Okolo Flámska či Paríž-Roubaix.

"Nevidel som počas tohto víkendu veľa Saganových spolujazdcov z tímu, ktorí by mu pomáhali. Vo Flámsku či na Roubaix musíte byť neustále niekým obklopený, lebo smolný moment sa pritrafí veľmi rýchlo," skonštatoval Wuyts. Na mysli mal zvýšenú pravdepodobnosť jazdeckých kolízií, ale aj defektov či iných technických porúch na nerovných vidieckych cestách s kameňmi a dierami vo vysiľujúcich pretekoch, ktorých dĺžka je nad 250 km.

Pochválili aj Grega van Avermaeta

Belgickí odborníci po prvom víkende "klasikárskej" sezóny okrem Sagana pochválili aj svojho krajana Grega van Avermaeta.V jeho prípade však víťazný sobotňajší šprint v Gente pred Saganom či solídnemu nedeľňajšiemu výkonu na trase Kuurne - Brusel - Kuurne pripísali aj výbornej tímovej spolupráci v družstve BMC Racing. "Videl som silného Daniela Ossa a skvelých mladíkov Stefana Künga a Silvana Dilliera," podotkol De Cauwer.Na otázku, kto ešte z Belgičanov upútal pozornosť okrem stálic Van Avermaeta a Sepa Vanmarckeho, Wuyts odpovedal: "Máme silných mladých jazdcov, či už je to Oliver Naesen, Tiesj Benoot, ale najmä Jasper Stuyven. Môžu miešať karty na ďalších klasikách."Dvojica komentátorov celkovo zhodnotila úvodné dvoje preteky na belgických cestách ako veľmi úspešné. "Videli sme krásne súboje a víťazov, ktorí opäť potvrdili svoju výnimočnosť. A že tam bolo veľa hektiky a chaosu? Ale veď to je predsa to pravé, čo patrí k flámskych klasikám," zhodli sa De Cauwer a Wuyts.