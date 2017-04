SaS: Turecká cesta do Európskej únie je dnes už bezpredmetná



BRATISLAVA 17. apríla (Webnoviny.sk) – Výsledok referenda o ústavných zmenách v Turecku je tesný, spoločnosť je rozdelená, turecká demokracia ochromená a brázda medzi Západom a touto euroázijskou krajinou ešte hlbšia. Uvádza sa to vo vyhlásení strany Sloboda a Solidarita (SaS) k výsledkom nedeľňajšieho referenda v Turecku, ktoré médiám poskytla hovorkyňa strany Katarína Svrčeková. Referendum, v ktorom sa rozhodlo o posilnení právomocí prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, však podľa strany Sloboda a Solidarita nebolo férovou súťažou, v ktorej by rovnaký priestor v médiách dostali aj jeho odporcovia.





„Turecká cesta do Európskej únie je dnes bezpredmetná a otázne je aj zotrvanie Turecka v Severoatlantickej aliancii. Nielenže patrí k inému civilizačnému okruhu, ale opúšťa už aj pozície liberálnej demokracie. Pre EÚ a NATO však Turecko zostáva strategickým partnerom, pokiaľ sa samo nerozhodne spojencom na Západe otočiť chrbtom. Keďže je táto možnosť reálna, treba sa pripraviť aj na ňu,“ upozornili predstavitelia SaS. Strana SaS považuje súčasné Turecko za štát s nestabilnou politickou situáciou..





Zástancovia ústavných zmien zvíťazili v referende v pomere 51,41 ku 48,59 percenta hlasov. Volebná účasť dosiahla 85,46 percenta. Tureckí voliči odsúhlasili ústavné zmeny. Podľa schválených nových pravidiel bude prezident nielen hlavou štátu, ale aj vlády, pričom funkcia premiéra zanikne. Prezident, ktorý už nebude nadstranícky ako doteraz, dostane právomoc bez súhlasu parlamentu vydávať dekréty so silou zákona a získa aj výrazný vplyv na súdnictvo.



Navrhované zmeny vstúpia do platnosti po parlamentných voľbách, ktoré sa majú konať v roku 2019. Rozhodnutie voličov v referende je právne záväzné.



