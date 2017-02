SaS: Schyľuje sa k rozpadu vlády, príčinou bude energetika

BRATISLAVA 20. februára (WebNoviny.sk) - Na Slovensku sa predsa len schyľuje k rozpadu vlády a jeho príčinou bude energetika, myslia si to predstavitelia opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS), líder Richard Sulík a poslanec NR SR Karol Galek. Stanovisko poskytla agentúre SITA hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková. Požiadavka predsedu SNS Andreja Danka, aby súčasná vládna koalícia získala podiely v energetických spoločnostiach od českého holdingu EPH, je podľa nich nerealistická.



"Spoločnosť EPH vlastní významné akciové balíky v spoločnostiach Slovenské elektrárne, SPP-distribúcia, eustream, Nafta, Stredoslovenská energetika a keby aj boli na predaj, vláda peniaze na ich kúpu nemá. Ak teda predseda SNS Andrej Danko podmieňuje zotrvanie v súčasnej vládnej koalícii získaním týchto podielov štátom, je len otázkou času, kedy ju opustí," domnievajú sa predstavitelia strany SaS..



"Pre stranu SaS pritom nie sú prioritou predčasné voľby, ale sme nútení pripustiť aj takýto variant, ak predseda SNS svoj názor nezmení. Kým dôjde k takémuto scenáru, ponúkame koalícii svoje návrhy na zlepšenie transparentnosti fungovania Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Prioritou dnes musí byť verejný záujem pri regulácii cien energií," uzatvárajú liberáli.



Danko v nedeľnej relácii TA3 V politike zdôraznil, že treba urobiť poriadok so spoločnosťou Energetický a průmyslový holding (EPH), teda so spoluvlastníkom SPP, Stredoslovenskej energetiky, či Slovenských elektrární. "Je nešťastie, že títo dravci do našej energetiky vošli, a to za vlády Smeru-SD. Chcem teda, aby súčasná koalícia získala tieto podiely naspäť pre štát. Nechcem, aby nás dobehlo ich úverové zaťaženie a drancovanie cez dividendy. Ak to nedáme do poriadku, radšej v koalícii nebudem," dodal. "Musíme zmeniť filozofiu v energetike," uviedol.