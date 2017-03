SaS: Ministerstvo dopravy tají informácie o softvéri za deväťstotisíc eur

BRATISLAVA 16. marca (WebNoviny.sk) - Ministerstvo dopravy a výstavby podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) tají informácie o dopravnom softvéri za deväťstotisíc eur. Koaliční poslanci na rokovaní parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti vo štvrtok odmietli podporiť návrh poslanca Miroslava Ivana (SaS) na poslanecký prieskum o dopravnom modeli, o ktorého využití podľa liberálov takmer nikto nič nevie.



Dopravný model je podľa Ivana nainštalovaný na počítači na ministerstve dopravy. "Ide o nástroj, ktorý, ak je naplnený relevantnými údajmi, môže poskytnúť komplexné informácie o všetkých módoch dopravy (osobné autá, nákladné autá, vlakový dopravca a podobne)," informoval Ivan. Tímlíder SaS pre dopravu sa od októbra minulého roka márne snaží získať bližšie informácie o využití tohto softvéru. V hospodárskom výbore preto požiadal o uskutočnenie poslaneckého prieskumu na ministerstve dopravy, koaliční poslanci sa však pri hlasovaní zdržali a tak prieskum neschválili..



Ivan považuje za veľmi smutné, že softvér, ktorý by mohol dať odpoveď na otázku ako ďalej s dopravou na Slovensku, je utajovaný. "Všetci by chceli diaľnice, investorov, obchvaty a k tomu by nám mal tento softvér pomôcť. Ozaj nechceme vedieť, na čo sme vyhodili 900 tisíc eur? Začínam mať pochybnosť, či je ten softvér vôbec nainštalovaný, resp. či ho niekto aj reálne používa," povedal Ivan.