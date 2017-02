SaS: Holjenčík si vytvoril biznismodel, jeho obeť nestačí

BRATISLAVA 16. februára (WebNoviny.sk) - Ceny energií nemali byť stabilné, ako to propaguje Smer-SD, ale mali klesať. Na základe vývoja cien elektriny na trhoch si to myslí poslankyňa za SaS a šéfka parlamentného hospodárskeho výboru Jana Kiššová.



Podľa nej predseda vlády Robert Fico v kauze cien energií prekročil svoje právomoci nielen v tom, že odberateľom radil trhať platne vystavené faktúry, ale aj v tom, že z pozície predsedu vlády riadil po prevalení problémov s cenami kroky bývalého predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví..



Liberáli z SaS sú stále presvedčení, že bývalý šéf regulačného úradu Jozef Holjenčík si vytvoril na úrade svoj biznismodel. Malo sa tak diať prostredníctvom firmy JHS, ktorú Holjenčík pred necelými dvadsiatimi rokmi založil. Holjenčík mal distribučným spoločnostiam podľa Kiššovej poradiť, aby si precenili majetok.



Majetok, ktorý už mal nulovú alebo veľmi nízku hodnotu, a ktorý ľudia už v minulosti v cenách energií zaplatili, mal zrazu precenenú hodnotu, čím sa dosiahli zvýšené náklady distribučných spoločností, ktoré si ich mohli dať od spotrebiteľov zaplatiť. "Toto preceňovanie podľa našich informácií zabezpečila znalecká spoločnosť JHS, ktorú podľa medializovaných informácií ovláda Holjenčík," dodala Kiššová.



Strana SaS je presvedčená, že bývalý šéf regulačného úradu v tomto biznise nebol sám. "Obetovanie Jozefa Holjenčíka zďaleka nestačí. On síce mal byť podľa zákona nezávislý, no celý čas sa správal ako najvernejší služobník strany Smer a konkrétne Roberta Fica. Plnil jeho príkazy, vychádzal v ústrety záujmovým skupinám a bol dlhé roky jeho chránencom. A preto by mal Robert Fico vo funkcii taktiež skončiť," konštatovala Kiššová.