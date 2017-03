SaS žiada ministra Richtera, aby prehodnotil svoje rozhodnutie v kauze Čistý deň

BRATISLAVA 9. marca (WebNoviny.sk) - Tvrdošijnosť, s akou ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny a šéf rezortu Ján Richter (Smer-SD) držia ochrannú ruku nad resocializačným zariadením Čistý deň, je horšia ako ochrana kontroverzného podnikateľa Ladislava Bašternáka zo strany premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Myslí si to poslankyňa a predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová. Ako dodala, v tomto prípade ide o sexuálne zneužívanie a týranie maloletých.





„Minister práce, ktorý nechápe svoju zodpovednosť za daný stav, rovnako ako premiér, ktorý mu to toleruje, sa ocitajú na samom dne rebríčka vyvrheľov. Preto rozhorčenie slovenskej komory sociálnych pracovníkov nad tým, že ministerstvo napriek všetkým dôkazom o porušovaní pravidiel ponechalo Čistému dňu akreditáciu, je aj naším rozhorčením a malo by byť rozhorčením každého slušného človeka v tejto republike,“ uvádza poslankyňa Blahová v tlačovej správe..





Blahová si myslí, že je na mieste pýtať sa, prečo teraz predseda SNS Andrej Danko nevolá po náprave. „Prečo predseda Mostu-Híd Béla Bugár mieni podržať ministra Richtera vo funkcii? Rovnako tak, aké politické kšefty zatienili záujem štátu na ochrane mravného vývoja detí?“ pýta sa Blahová.



Ministerstvo tvrdí, že rozhodnutie ponechať centru akreditáciu zodpovedá aktuálnemu stupňu poznania doteraz vyriešených problémov. Podľa Blahovej to znamená, že rezort považuje za vyriešenie problému pohlavného styku zamestnanca Čistého dňa s maloletou klientkou to, že ho riaditeľ centra označil za sex na rozlúčku.



„To je však morálny aj právny suterén. Pri takomto pohľade na problémy Čistého dňa ministerstvo evidentne nechce pochopiť ich závažnosť a zodpovedne konať,“ opakuje Blahová s tým, že strana SaS napriek tomu predloží ministrovi Richterovi ďalšie argumenty s nádejou, že mu otvoria oči a svoje rozhodnutie zmení.



„Ak cynizmus vládnej moci dokáže trestuhodne a bez hanby zľahčovať zneužívanie a týranie maloletých detí, možno finančné machinácie ju pohnú k činu,“ uzatvára Blahová.



