SaS podala pre vysoké ceny energií ďalšie trestné oznámenie

BRATISLAVA 17. februára (WebNoviny.sk) - Poslanci za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Kiššová, Karol Galek a Jozef Rajtár podali v piatok na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu podnecovania a trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa v kauze vysokých cien energií. Informovala o tom hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.



Poslanci upozornili na to, že od prvého januára tohto roka nadobudla platnosť vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo septembra minulého roka, čím začali platiť nové ceny energií pre podnikateľov a domácnosti. "To znamená, že odberateľ, ktorý od 1. januára 2017 spotreboval akékoľvek množstvo energie na základe platnej a účinnej zmluvy s dodávateľom, je povinný uhradiť túto spotrebu za právoplatnú cenu," skonštatovali. .



Podľa nich však predseda vlády SR Robert Fico 23. januára na svojom verejnom facebookovom profile informoval, že vysoké faktúry za plyn, ktoré boli odoslané v januári ľudom na strednom Slovensku, neplatia. Ľuďom odporučil, aby faktúry roztrhali a čakali na nové faktúry s rovnakými cenami ako v minulom roku.



"Podľa Trestného zákona, kto verejne podnecuje na trestný čin, alebo verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky," skonštatovali poslanci. Poslanci sa tiež domnievajú, že mohlo ísť o prekročenie právomoci verejného činiteľa. "O prekročenie právomoci sa jedná, ak sa vykoná činnosť patriaca do právomoci iného verejného činiteľa alebo orgánu," uviedli v podaní poslanci.



Liberáli preto žiadajú, aby orgány činné v trestnom konaní začali v tejto veci konať a vyšetrili, či konaním určitých osôb mohlo dôjsť k spáchaniu trestných činov. "Rovnako žiadame, aby boli zo strany orgánov činných v trestnom konaní vykonané všetky obvyklé úkony a postupy v záujme zabezpečenia nevyhnutných dôkazov pre trestné konanie, ako aj v záujme objasnenia skutkových okolností potrebných na vydanie uznesenia o začatí trestného stíhania," uzavreli Kiššová, Galek a Rajtár.