SaS chce zmeniť zákon o regulácii v sieťových odvetviach

BRATISLAVA 30. januára (WebNoviny.sk) - Opozičná strana SaS chce zmeniť zákon o regulácii v sieťových odvetviach. "Naša novela zákona reaguje na posledné udalosti, kedy kvôli nedôslednej a netransparentnej regulácii sme sa dočkali prudkého nárastu cien energií pre niektorých odberateľov," uviedol na pondelňajšej tlačovej besede poslanec za SaS Karol Galek.



"Chceme oddeliť Regulačnú radu od regulačného úradu. Dnes totiž máme, že na čele rady aj úradu stojí tá istá osoba. To znamená, že keď sa odvoláte na Regulačnú radu voči rozhodnutiu regulačného úradu, tak to posúdi zase tá istá osoba," dodal Galek. SaS chce novelou zákona taktiež zriadiť predstavenstvo úradu ako kolektívny orgán. .



"Nevymýšľame žiadne koleso. Podobne to napríklad funguje v Rakúsku," konštatoval Galek, ktorý vyzval súčasného predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozefa Holjenčíka, aby sa vzdal funkcie. "Ako sa hovorí, slabosť je jediná chyba, ktorú nie je možné napraviť," uzavrel Galek.