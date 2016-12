SaS čaká, že v roku 2017 sa konflikty na Slovensku vyostria

Liberáli z opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) tvrdia, že reformy v školstve narazia na odpor časti učiteľov, ale aj úradníkov v....

BRATISLAVA 29. decembra (WebNoviny.sk) – Liberáli z opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) tvrdia, že reformy v školstve narazia na odpor časti učiteľov, ale aj úradníkov v rezorte školstva, ako aj na možnosti rozpočtu, ktoré sú a budú limitované aj finančnými transfermi "vopred vybraným" podnikateľom. Uvádza sa to v stanovisku strany SaS pod ktoré sa podpísali predseda SaS Richard Sulík, podpredsedovia Ľubomír Galko, Jana Kiššová a Jozef Mihál.



"Koaličná strana SNS, ktorá nesie politickú zodpovednosť za situáciu v školstve, za daných okolností nebude riskovať pokles preferencií, a preto jej nominant minister Peter Plavčan zostane s napísanými reformami vo vláde osamotený. Problém kvality vzdelávania sa tak redukuje na zvyšovanie platov učiteľov, okolo ktorých bude koalícia, a najmä Smer-SD na čele ministerstva financií, predvádzať rituálne tance," konštatujú v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa strany Katarína Svrčeková.



Zotrvanie Roberta Kaliňáka bude katalyzátorom spoločenských konfliktov



Zároveň liberáli vyjadrujú presvedčenie, že ak sa v oblasti zdravotníctva podarí nakupovať efektívnejšie, tak to bude najmä v dôsledku tlaku opozície, médií a verejnosti. Pri enormne vysokých stratách štátnych nemocníc a štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne sú vnútorné úspory absolútna nevyhnutnosť. V opačnom prípade zdravotníctvu hrozí kolaps. "Rok 2017 však pre zdravotníctvo nebude rokom systémových zmien, ale podobne ako v školstve neustálym zápasom rôznych záujmových skupín o podiel na verejnom koláči. Limity ministra zdravotníctva Tomáša Druckera v oblasti reforiem sú dané povahou vlády, pre ktorú pracuje, a tá je vysoko klientelistická a korupčná," deklaruje vedenie SaS.



Zotrvanie Roberta Kaliňáka v kresle ministra vnútra bude podľa predsedu a podpredsedov SaS pôsobiť na slovenskú spoločnosť ako jasný signál, že spravodlivosť, rovnosť pred zákonom a nezávislosť polície zostávajú nedosiahnuteľné méty. "Kritický nedostatok sebareflexie vedenia strany Smer-SD, kriminálne praktiky jej niektorých predstaviteľov a mäkkosť jeho koaličných partnerov, napríklad v otázke Roberta Kaliňáka, budú pôsobiť ako katalyzátor spoločenských konfliktov a nárastu extrémizmu," dodávajú v stanovisku s tým, že za týchto okolností bude pre demokratické sily v opozícii stále ťažšie obracať negatívnu spoločenskú energiu k zmenám, ktoré budú viesť k očiste verejného života v civilizovaných a demokratických mantineloch.



Liberáli sa nazdávajú, že rok 2017 nebude ani rokom, v ktorom sa vláde podarí zaviesť do praxe projekt hodnoty za peniaze, teda analyticky dôslednú reflexiu vládnych investičných výdavkov. "Osobitne to platí pre rezort dopravy, v ktorom sa míňa najviac vládnych zdrojov a ktorému v miere klientelizmu konkuruje možno len zdravotníctvo. Miesto zastavenia plytvania a neefektívneho vynakladania verejných zdrojov sa bude vláda snažiť rôznymi trikmi obísť dlhovú brzdu," hovoria s tým, že v najbližšom roku by občania nemali čakať od vlády ani viac bezpečnosti, ani spravodlivejší sociálny



Budú naďalej odborne fundovanou opozičnou silou



"Ozbrojené sily budú naďalej finančne podvyživené a polícia demoralizovaná fenoménom Kaliňák. Ústrednou úlohou sociálnej politiky nebude spravodlivá pomoc ľuďom v núdzi, ale prehlbovanie sociálnej núdze a následne korumpovanie vybraných voličov selektívnymi sociálnymi dávkami," píše vedenie SaS a dodáva, že očakávaný vývoj na domácej politickej scéne znamená to, že Slovensko nečakajú pod vedením súčasnej vlády pozitívne vyhliadky.



"Budeme naďalej odborne fundovanou a principiálnou opozičnou silou. Budeme sa usilovať o sympatie občanov a získavať ich pre rozumné riešenia. Zostaneme lídrom v návrhoch na zlepšenie podnikateľského prostredia a v boji proti korupcii. Budeme dôslednými kritikmi koaličnej deštrukcie dôvery občanov v spravodlivosť. Nebudeme iniciátormi žiadnych ´palácových´ prevratov, ale budeme pripravení prevziať zodpovednosť za štát v ktorejkoľvek chvíli, ak spory vo vládnej koalícii vyústia do jej rozpadu," uzatvárajú vo svojom stanovisku Sulík, Galko, Kiššová a Mihál.