SaS aj OĽaNO rokujú o spolupráci vo voľbách s KDH, dohoda je zatiaľ otvorená

Celoslovenská dohoda strany Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutia OĽaNO-NOVA s Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH) o spolupráci pre voľby do vyšších....

BRATISLAVA 8. mája (WebNoviny.sk) - Celoslovenská dohoda strany Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutia OĽaNO-NOVA s Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH) o spolupráci pre voľby do vyšších územných celkov (VÚC) napriek rokovaniam zatiaľ viazne. Pre agentúru SITA to povedal podpredseda SaS Ľubomír Galko.



"Dohadujeme sa na východiskovom, centrálne uzavretom pomere kandidátov jednotlivých strán. V krajoch však rokovania pokračujú. Máme záujem o spoluprácu s KDH vo všetkých samosprávnych krajoch na Slovensku," uviedol. Hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková spresnila, že strany sa budú s najväčšou pravdepodobnosťou dohadovať hlavne na úrovni jednotlivých krajov. .



Chcú rokovať aj s SMK



Okrem spolupráce SaS s hnutím OĽaNO-NOVA Igora Matoviča a KDH Alojza Hlinu chcú liberáli rokovať aj so Stranou maďarskej komunity (SMK). "Rátame s nimi. Máme záujem o spoluprácu s SMK v piatich krajoch, a to v Bratislavskom, Banskobystrickom, Trnavskom, Nitrianskom a Košickom samosprávnom kraji," povedal Galko.



S KDH a SMK počíta aj Matovičovo hnutie. "Obrodená SMK má veľkú šancu sa opäť stať dobrou voľbou pre demokratického voliča na južnom Slovensku. Som tomu rád a radi SMK podáme ruku," napísal v apríli na sociálnej sieti Matovič. Hlina sa nedávno pre agentúru SITA vyjadril, že KDH podporí takých kandidátov, ktorí vyznávajú hodnoty blízke kresťanským demokratom. Mená svojich kandidátov zverejní až po tom, keď sa strany definitívne dohodnú.



Bugár spoluprácu už vylúčil



Celoslovenskú spoluprácu s SMK vylúčil líder vládnej strany Most-Híd Béla Bugár. Rokovania sa totiž skončili neúspešne. Na základe odporúčania Republikovej rady Mosta-Híd krajské štruktúry dostali mandát rokovať o vytvorení predvolených koalícií pre voľby do vyšších územných celkov so stranami súčasnej vládnej koalície, teda Smer-SD a SNS, a v južných regiónoch Slovenska so štruktúrami mimoparlamentnej SMK.



Základ predvolebnej koalície tvorí SaS a OĽaNO. V marci tieto opozičné strany podpísali dohodu o spolupráci vo voľbách do VÚC. „Vo všetkých ôsmich krajoch budeme postupovať spoločne,“ povedal vtedy líder SaS Richard Sulík s tým, že SaS postaví svojich kandidátov v troch krajoch. „Máme osem mesiacov do volieb. Máme dostatok času do volieb, aby sme sa pripravili a v niektorých aj zvíťazili,“ dodal Sulík.