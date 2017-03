SaS a OĽaNO podpísali dohodou o spolupráci vo voľbách do VÚC

Opozičné strany SaS a OĽaNO v utorok podpísali dohodu o spolupráci vo voľbách do VÚC. „Vo všetkých ôsmich krajoch budeme postupovať spoločne,“....

BRATISLAVA 7. marca (WebNoviny.sk) - Opozičné strany SaS a OĽaNO v utorok podpísali dohodu o spolupráci vo voľbách do VÚC. „Vo všetkých ôsmich krajoch budeme postupovať spoločne,“ povedal na dnešnej tlačovej besede líder SaS Richard Sulík s tým, že SaS postaví svojich kandidátov v troch krajoch. „Máme osem mesiacov do volieb. Máme dostatok času do volieb, aby sme sa pripravili a v niektorých aj zvíťazili,“ dodal Sulík.





Líder OĽaNO Igor Matovič vyzdvihol, že je dôležité zvoliť najlepších kandidátov, ktorí zabránia podobným kšeftom, aké sa dejú na úrovni jednotlivých krajov dnes. Vyššie územné celky hospodária s viac ako miliardou eur, starajú sa o cesty, nemocnice, školy, domovy dôchodcov, rozvoj cestovného ruchu..



„Sme presvedčení, že čestní ľudia si zaslúžia nádej. Chceme byť základom, ktorý dlhodobo spolupracuje pri vytvorení alternatívy proti vládnemu zlepencu. Každá ďalšia strana sa k nám môže pridať,“ povedal Matovič. Dodal, že momentálne o spolupráci rokujú s mimoparlamentným KDH a SMK. „Treba im podať pomocnú ruku. Chceme zjednotiť demokratickú opozíciu,“ uviedol s tým, že spoluprácu so Smer-SD a ĽSNS vylučujú.





Matovič dodal, že politické subjekty sa dohodli na tom, že kým OĽaNO bude podporovať kandidáta z SaS na Banskobystrického kraja, SaS bude neskôr podporovať kandidáta OĽaNO na primátora Bratislavy.



Sulík potvrdil, že kandidátom v Banskobystrickom kraji je Martin Klus,v Bratislavskom kraji bude kandidovať Juraj Droba a v Trenčianskom kraji Renáta Kaščáková.



Matovič uviedol, že z jeho hnutia kandidatúru zvažuje Jozef Viskupič v Trnavskom kraji a Erika Jurínová v Žilinskom kraji. Obaja lídri zdôraznili, že ak sa niektorí z ich kandidátov stane županom samosprávneho kraja, poslaneckého mandátu sa vzdá.



, ,