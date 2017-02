SOVA Digital:Diskusia o Industry 4.0 nemôže kĺzať po povrchu

BRATISLAVA 22. februára 2017 (WBN/PR) - V súvislosti s témou Industry 4.0 sa dnes v slovenských priemyselných a strojárskych podnikov začína rozbiehať intenzívna diskusia. Tú podporuje aj spoločnosť SOVA Digital, ktorá ponúka hneď niekoľko odborných poradenských a aplikačných platforiem. Súčasne má pripravené reálne riešenia, ktoré už dnes implementuje do firiem. V spolupráci s KPMG organizuje inovačný seminár so zameraním na oblasť aplikácií moderných technológií Industry 4.0 v slovenských firmách, rozbieha diskusný formát Industry4UM a realizuje workshopy šité na mieru potrieb a stratégií rozvoja priamo vo výrobných firmách. Nabiehanie na inovačnú kultúru spojenú s Industry 4.0 v našich firmách však napreduje pomaly. Slovenské firmy majú záujem o informácie a výmenu skúseností, ale väčšine chýba dôvera a odhodlanie začať postupne nastavovať svoje výroby na nové technológie.konštatuje riaditeľ SOVA Digital Martin Morháč. Diskusia a zmeny stoja v slovenských podnikoch na osobnej odvahe konkrétneho manažéra a spoločnosti, ktoré majú centrálu v zahraničí, čakajú na inštrukcie od matky.dopĺňa M. Morháč.SOVA Digital vytvorila niekoľko formátov, v ktorých vedie s firmami diskusiu a ponúka riešenia pre pochopenie témy a jednoduchší prechod na platformy Industry 4.0. Spolu s KPMG realizuje Inovácie ako záruka rozvoja podniku – nápady a moderné technológie, zameraný na kreovanie predstavy o fungovaní podniku v budúcnosti a v spolupráci so zástupcami firiem ponúka nový pohľad na generovanie inovačných nápadov. Vladimír Švač, riaditeľ oddelenia inovačného poradenstva KPMG, upresňuje:Priestor pre širšie odborné diskusie prináša otvorený formát .objasňuje M. Morháč. SOVA Digital otvára konkrétne témy, detailne ich rozoberá a objasňuje prostredníctvom odborníkov na každú konkrétnu oblasť.dodáva. Industry4UM prináša SOVA Digital už 28. marca na konferencii Newmatec 2017.Spoločným menovateľom spomínaných aktivít je zámer spájať ľudí, odborníkov z praxe, vytvárať im priestor na diskusie, výmenu skúseností a spoluprácu. SOVA Digital moderuje odbornú diskusiu, prispieva ku kultivácii strategického partnerstva verejného a súkromného sektora pre budúcnosť Industry 4.0 na Slovensku. Prijatie inovačných stratégií a rozvoj podnikov v duchu Industry 4.0 bude do budúcnosti stále väčším imperatívom.uzavrel Martin Morháč.1. František Harčár, Embraco Slovakia s.r.o.2. Norbert Jakubík, Danfoss Power Solutions a.s.3. Michal Géczy, Hella Slovakia Signal-Lighting, s.r.o.4. Ondrej Bašovský, ZF Slovakia, a.s.Spoločnosť SOVA Digital prináša už 25 rokov na slovenský trh inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú slovenským výrobným podnikom udržať si konkurencieschopnosť a rozvíjať sa v tempe zvyšujúcich sa nárokov trhu a globálnych priemyselných trendov. SOVA Digital dnes ponúka komplexné riešenia digitalizácie a optimalizácie výrobných procesov v duchu tejto charakteristiky a v koncepte Industry 4.0 Je výhradným dodávateľom PLM (Product Lifecycle Management) riešení od Siemens PLM Software pre Slovenský trh. Má za sebou tisícky úspešných projektov a stovky spokojných klientov.Viac informácií nájdete o Industry 4.0 nájdete na www.industry4.sk