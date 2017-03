SOFTIP je najlepším partnerom SAP Business One za rok 2016

Bratislava 14.3.2017 ( WBN/PR )– Nasadenie informačného systému SAP Business One u jubilejného stého zákazníka. Obhajoba titulu Najlepší partner SAP Business One. To sú dva najvýznamnejšie dôkazy, že SOFTIP je lídrom v implementáciách tohto riešenia pre malé a stredné firmy na Slovensku. A niet sa čo diviť – viac ako polovica jeho inštalácií u nás ide práve na vrub expertov zo SOFTIPu. Vďaka nim získala spoločnosť hneď dve ocenenia Najlepší partner SAP Business One na Slovensku - za najvyšší počet nových zákazníkov a za najvyšší objem nových licencií SAP Business One v roku 2016. Okrem silnej predajnej stratégie sa pod úspech SOFTIPu podpísala aj jeho schopnosť prispôsobiť jednotlivé nasadenia konkrétnym požiadavkám zákazníka. Ten si môže naviac vybrať aj z viacerých originálnych nadstavbových modulov, ktoré SOFTIP vyvíja s cieľom rozšíriť existujúce funkcionality SAP Business One.Medzi najvýznamnejšie úspešné implementácie sa vlani zaradili projekty v spoločnostiach STAVEA – INTERIÉR, ETILOG, Nitrianska teplárenská spoločnosť, OVB Allfinanz Slovensko, SITA Slovenská tlačová agentúra, MTea Technology, či O.F. .„Môžeme sa oprieť o špičkových programátorov a konzultantov s bohatými skúsenosťami, máme vybudované prvotriedne hostingové centrum a naši systémoví inžinieri vedia pripraviť prostredie, ktoré svojou komplexnosťou splní všetky požadované kritériá. Vďaka tomu sa tešíme veľkej dôvere mnohých dlhoročných zákazníkov,“ hovorí Miroslav Michálek, produktový manažér SOFTIP pre SAP Business One.Od roku 2007 patrí SOFTIP medzi najúspešnejších partnerov SAP v regióne V4, pričom pôsobí aj na zahraničných trhoch v Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Česku či vo Veľkej Británii. Medzi jeho najvýznamnejších zákazníkov patria AIR CARGO GLOBAL, Direct Parcel Distribution SK, FORTUNA SK, JANEBA TIME SR, KOFT Bratislava, LORIKA Slovakia, MEDITRADE, OMNIA KLF, PB Finančné služby, QUILTEX a mnohí ďalší.SAP Business One je celosvetovo najrozšírenejší ERP systém pre malé a stredné firmy. Prináša komplexné riešenie pre správu celého podniku, od predaja a servisu cez riadenie vzťahov so zákazníkmi až po finančné a prevádzkové aspekty. SAP Business One využíva vyše 56-tisíc firiem vo viac ako 150 krajinách, v ktorých je lokálne predávaný, podporovaný a zhodný s miestnou legislatívou.Viac informácií naSOFTIP je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov IT produktov a služieb na Slovensku. Má 25 rokov skúseností, stará sa o viac ako 6 300 zákazníkov a je najväčším slovenským výrobcom podnikových informačných systémov. Jeho riešenia nájdete aj v Českej republike, Rakúsku, Poľsku, Veľkej Británii a ďalších európskych krajinách.Spoločnosť má vybudovaný Integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý certifikovala renomovaná certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia.Kompetentnosť, spoľahlivosť a vysokú úroveň služieb si upevňuje vytváraním strategických partnerstiev s renomovanými nadnárodnými IT spoločnosťami.SOFTIP je Microsoft GOLD Certified Partner. Už dvakrát bol ocenený titulom Microsoft Partner of the Year, ktorý je udeľovaný najlepším partnerom spoločnosti Microsoft v jednotlivých krajinách. Dôkazom využívania najvyspelejších technológií a kvality poskytovaných služieb a riešení je aj séria deviatich víťazstiev v súťaži Microsoft Industry Awards.V roku 2007 SOFTIP uzatvoril partnerstvo aj s najväčším svetovým výrobcom podnikového softvéru, so spoločnosťou SAP. Dlhodobo je jej najlepším partnerom pre SAP Business One na Slovensku.SOFTIP je členom IT Asociácie Slovenska.