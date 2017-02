SNS zostáva v koalícii, musí robiť racionálnu politiku

BRATISLAVA 6. februára (WebNoviny.sk) – SNS zostáva v koalícii, musí robiť racionálnu politiku. Slovenská národná strana (SNS) zostáva v koalícii. Ako povedal v pondelok na tlačovej besede predseda SNS Andrej Danko, národniari musia robiť racionálnu politiku.



Štátny energetický holding .



Danko má mandát v stredu na koaličnej rade rokovať s partnermi na tému ako ďalej s energetikou. "Situáciu nespôsobila SNS. Chcem sa pozrieť do zrkadla aj v roku 2019. Musíme sa pozrieť na vzťah Slovenska a EPH," povedal s tým, že koalícia súčasnú situáciu zvládne.



Danko plánuje s partnermi hovoriť o štátnom energetickom holdingu. "Treba preskúmať aj znaky korupčných konaní," povedal. Zároveň ocenil, že . "Som rád, že pochopil súvislosti," uviedol. Pred koalíciou však bude podľa neho otázka, čo ďalej z ÚRSO. "Iniciujeme nový zákon," oznámil.



Traja nominanti SNS sa rozhodli odísť



Danko dostal mandát na rokovanie aj o ďalších personálnych zmenách. Zároveň oznámil, že traja nominanti SNS sa rozhodli po mesiaci vo funkciách v dozorných radách v energetických firmách odísť, aj keď s tvorbou cien nemali nič spoločné.



Do funkcií nastúpili až po rozhodnutí o nových cenách. Odmietol tiež, že by dostali niekoľkotisícové odmeny. "Otázka cien energií je pre mňa principiálna. Rešpektujem finančné skupiny, ak si neurobia zo štátu dojnú kravu. SNS vyvinie tlak, aby EPH odišla," vyhlásil.



SNS má podľa Danka to nešťastie, že akonáhle sa dotkne vládnej moci, je predmetom atakov a dehonestácie. "Bremeno z minulosti nás zaťažuje aj dnes," konštatoval s tým, že SNS nechce zažiť situáciu z minulosti.



Najdôležitejším posolstvom pondelkového rokovania predsedníctva má byť podľa Danka ohradzovanie sa proti pošpiňovaniu SNS v posledných mesiacoch. "Musíme sa verejne ohradiť proti tomu, aby niekto špinil SNS za nárast cien energií. My sme aj v minulosti hovorili o zachovaní cien energií a aby sme neprijímali zákony, ktoré by zaťažovali rodiny," pripomenul.