SNS navrhuje povinné zavedenie trinásteho platu

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská národná strana (SNS) navrhuje uzákoniť povinné vyplácanie trinásteho platu zamestnancom, ak vo firme pracujú viac ako jeden rok. Zároveň by táto odmena by mala byť oslobodená od odvodového zaťaženia.



"Chceme, aby sa v Slovenskej republike dôsledne uplatňoval princíp zásluhovosti a výkonu, aj preto budem so svojimi koaličnými partnermi hovoriť o potrebe uzákonenia trinásteho platu pre všetkých zamestnancov,“ uviedol v tlačovej správe predseda SNS a Národnej rady SR Andrej Danko..



Princíp trinásteho platu alebo odmeny sa podľa SNS zatiaľ u nás uplatňuje len na základe dobrovoľnosti zo strany zamestnávateľa. Ide o nenárokovateľnú zložku mzdy a môže byť dohodnutá aj v kolektívnej zmluve.



