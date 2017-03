SNS chce zjednodušiť registráciu áut dovezených z krajín mimo Únie

Slovenská národná strana (SNS) chce presadiť menej náročný proces registrácie áut dovezených z krajín mimo Európskej únie. Administratíva na....

BRATISLAVA 18. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská národná strana (SNS) chce presadiť menej náročný proces registrácie áut dovezených z krajín mimo Európskej únie. Administratíva na území Slovenska je podľa SNS pomerne zložitá, pritom len napríklad u našich susedov je o viac ako tretinu úradných úkonov menej. Uvádza sa to v tlačovej správe, o ktorej agentúru SITA informovala riaditeľka tlačového oddelenia SNS Júlia Kollárová.



SNS chce legislatívne pravidlá, ktoré zjednodušia registráciu áut pripraviť na základe diskusií s odborníkmi. „V súčasnej dobe auto, ktoré je z takýchto krajín dovezené ,musí absolvovať technické skúšky, ktorých je zhruba až 30, pričom asi 10 nie je technicky možné v SR vykonať. V Českej republike je takýchto skúšok zhruba 10, preto je možné auto ľahšie prihlásiť,“ cituje tlačová správa štátneho tajomníka rezortu dopravy, nominanta SNS Petra Ďurčeka..



Zmena by sa podľa SNS mala týkať aj emisných limitov, ktoré sú v nečlenských štátoch únie rozdielne. „Na Slovenku je predpísaná norma na autá dovezené mimo EU takzvaná ‚EURO 5‘ v Českej republike ‚EURO 2‘ avšak to nemôže byť auto staršie ako 8 rokov,“ píše ďalej SNS v tlačovej správe.



Podľa národniarov sa môžeme inšpirovať pravidlami v Českej republike, ktoré napríklad hovoria, že technická spôsobilosť a podmienky na prevádzku konkrétneho auta sa posudzujú podľa právnych predpisov platných v čase výroby vozidla. "To znamená, že sa neposudzuje podľa dnešných technických nárokov motorového vozidla, ale podľa toho, aké boli nároky na výrobu motorového vozidla v danom čase“, dodáva sa v tlačovej správe.