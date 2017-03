SKRYTÉ ZLO



Do kín prichádza mrazivý horor o temnej bytosti, ktorá núti ľudí konať hrôzostrašné veci. Jej meno sa nesmie vysloviť… Všetci poznáme ten pocit, keď sa zo všetkých síl snažíme na niečo nemyslieť. Častokrát to však dopadne tak, že čím viac sa snažíme myšlienky zatlačiť do úzadia, tým nástojčivejšie sa nám v hlave vynárajú. Napokon sa cez to nejako, menej či viac úspešne, prenesieme. Ale čo ak existuje niečo, myšlienka, obraz alebo iba meno, ktorému stačí iba chvíľka našej nepozornosti a okamžite sa zaryje hlboko do našej mysle? A postupne sa z tohto malého semienka zrodí temnota, ktorá uvoľní naše najskrytejšie obavy a ovládne náš život tak, že sa začneme správať úplne nepredvídateľne a šialene?



Presne o tomto rozpráva film SKRYTÉ ZLO. Každý deň sa ľudia po celom dopúšťajú hrozných činov. Znovu a znovu sa my ostatní snažíme pochopiť, čo ich k tomu mohlo viesť. Ale čo ak si kladieme nesprávne otázky? Čo ak nie je príčinou niečo, ale NIEKTO? Na plátna kín prichádza mrazivý horor, ktorý odhaľuje, aké nepredstaviteľné zlo sa skrýva v pozadí nevysvetliteľných tragických udalostí. .



Traja kamaráti, študenti vysokej školy, objavia tajomstvo hrôzostrašnej bytosti, a zistia, že existuje iba jediný spôsob ako sa uchrániť pred jej kliatbou – nemyslieť na ňu a nevysloviť jej meno. Môže niekto prežiť stretnutie s ňou, keď má schopnosť ovládať ľudské životy?



Príbeh inšpirovaný skutočnými udalosťami sa začína celkom nevinne. Elliot, Sasha a John zatiaľ netušia, že ich čaká niečo, na čo nikdy v živote nezabudnú. Šikovný, ale trochu neistý Elliot (Douglas Smith) vždycky túžil po rodine a komunite, ku ktorej by patril. Ako malé dieťa stratil rodičov a vychovával ho starší brat Virgil (Michael Trucco). Teraz je Eliotovou rodinou krásna priateľka Sasha (Cressida Bonas) a ich spoločný kamarát John (Lucien Laviscount), s ktorými sa s rozhodnú odísť z internátu a začať nový život v spoločne prenajatom dome neďaleko školy. Čoskoro však prídu na to, že dom je pod vplyvom nadprirodzenej sily, ktorá terorizuje nič netušiacich obyvateľov už niekoľko desaťročí. Po jednej párty, na ktorej Elliot náhodou zistí niečo o minulosti domu, sa strašidelný prízrak prevtelí do ich psychicky labilnej kamarátky Kim (Jenna Kanell) a snaží sa dievčinu využiť ako prostredníka, ktorý vtiahne aj všetkých ostatných do sveta temnoty. Od toho okamihu sa rozkrúti kolotoč hrozivých udalostí, v ktorých sa začínajú strácať hranice medzi fikciou a realitou. Elliotova neistota prerastá do paranoje. Sasha sa začína strácať a z usmievavého Johna sa stáva agresívne a nebezpečné monštrum. Pod vplyvom nadprirodzenej sily, ktorá ovláda ich telá i mysle, vťahujú do pavučiny strachu aj svojich ďalších kamarátov, rodiny a celú komunitu. Život Elliota a ľudí, ktorých miluje, zrazu závisí od schopnosti odlíšiť skutočnosť od predstáv vyvolaných strachom. Elliot začne pátrať po pôvode zla a nezostáva mu nič iné, len sa spoliehať na vlastný zdravý rozum. Postupne príde na to, že jediným spôsobom, ako zlo poraziť, je úplne vymazať jeho meno z pamäte všetkých zúčastnených. Môže sa mu to podariť?



Horor SKRYTÉ ZLO sa v kinách premieta od 23. marca.