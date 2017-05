ŠKODA je po dvadsiaty piaty raz oficiálnym hlavným sponzorom Majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji

Bratislava, 4. mája 2017 ( WBN/PR ) – ŠKODA je už po dvadsiaty piaty raz oficiálnym hlavným sponzorom a automobilovým partnerom Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa tento rok konajú od 5. do 21. mája v Kolíne nad Rýnom a v Paríži. Vďaka tomu si automobilka opäť zaisťuje zápis do Guinnessovej knihy rekordov za najdlhší sponzoring športových majstrovstiev sveta v histórii. ŠKODA dáva organizátorom MS IIHF 2017 k dispozícii 55 automobilov. Počas zápasov šampionátu budú vozidlá ŠKODA KODIAQ a SUPERB stáť na prominentných miestach len niekoľko metrov od hracej plochy. Pre priaznivcov ľadového hokeja má ŠKODA k dispozícii špeciálne „fan zóny“ s pestrým sprievodným programom. Značka je aj dlhoročným podporovateľom slovenského ľadového hokeja – ŠKODA AUTO Slovensko je top partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a slovenskej hokejovej reprezentácie od roku 2002. Pred začiatkom 81. Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji odovzdala ŠKODA Medzinárodnej federácii ľadového hokeja 55 automobilov. Flotila vozidiel ŠKODA, ktorú v tomto roku tvoria modely OCTAVIA, SUPERB a KODIAQ, každoročne počas svojho pôsobenia na majstrovstvách sveta prejde v priemere 250 000 kilometrov. Za 25 rokov to predstavuje vyše šesť miliónov kilometrov. Automobily ŠKODA tak v prepočte obišli približne 140-krát zemeguľu, pričom jazda nemusela byť ani raz prerušená pre technickú poruchu.ŠKODA je tiež exkluzívnym partnerom. Vďaka tejto aplikácii pre Android, Apple a Windows Phone dostávajú používatelia inteligentných telefónov alebo tabletov aktuálne informácie, naživo prenášané výsledky a štatistiky z MS priamo do svojich prístrojov. S gólovým alarmom im navyše neunikne žiadna úspešná strela. Okrem toho môžu pomocou svojich „selfies“ vytvárať špeciálne karty hráčov svojho najobľúbenejšieho tímu a zdieľať ich so svojimi priateľmi. Zaujímavé fakty, zákulisné príbehy, aktuálne informácie o dianí na šampionáte a ešte oveľa viac nájdu fanúšikovia aj na stránkach www.skoda-hockey.com . .Základný kameň tohto partnerstva položila česká firma už pred 25 rokmi. Od roku 1993 je ŠKODA AUTO pri každoročne organizovaných Majstrovstvách sveta IIHF v ľadovom hokeji v centre pozornosti ako hlavný sponzor. Vďaka najdlhšiemu sponzoringu MS v histórii športu sa automobilka opakovane zapisuje do Guinnessovej knihy rekordov.Jubilejných pätnásť rokov trvá aj spolupráca značky ŠKODA so SZĽH a slovenskej hokejovej reprezentácie v pozícii top partnera. Logo ŠKODA tak budú počas MS IIHF 2017 nosiť na svojich dresoch a prilbách aj hráči slovenskej reprezentácie.Na Slovensku je mladoboleslavská značka hlavným partnerom aj najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Extraliga. ŠKODA podporuje aj hendikepovaných sledge hokejistov. Od roku 2012 značka tiež výrazne podporuje dorast. ŠKODA Junior Ice Hockey Cup ponúka mladým talentom príležitosť preukázať svoje schopnosti.