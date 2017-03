ŠANCA víta vlastné návrhy v NRSR. Mali by však byť komplexné.



“Podobný návrh obsahuje aj náš Rodičovský balíček, ale v omnoho lepšom prevedení,” uviedla v tejto súvislosti podpredsedníčka ŠANCE Jaroslava Lukačovičová. ŠANCA totiž navrhovala odpočítateľnú položku na bývanie, do ktorej by sa započítali úroky z hypoték alebo nájomné. Pracujúci rodič s dieťaťom do 6 rokov by tak mohol na dani ušetriť až 600 eur ročne.



“V súčasnosti je zasa pre nezaradených opozičných poslancov inšpiráciou ďalšie opatrenie z Rodičovského balíčka ŠANCE - zavedenie flexibilného poberania rodičovského príspevku, aj keď v upravenej verzii,” dodáva predseda strany ŠANCA Viliam Novotný..



Podľa pôvodného návrhu ŠANCE by bolo možné flexibilné vyčerpanie celkovej sumy rodičovského príspevku o prechode z materskej podľa uváženia rodiča. Rodič by sa mohol rozhodnúť, či bude čerpať rodičovský príspevok do 3 rokov dieťaťa alebo kratšie obdobie vo zvýšenej sume, napr. vo výške 1000 eur mesačne počas 6 mesiacov. Súčasný návrh nezaradených poslancov až taký veľkorysý nie je. Navrhuje dolnú hranicu výberu rodičovského príspevku na 2 roky veku dieťaťa. Výška rodičovského by sa tak mohla pohybovať v intervale od 213, 20 eur až do 355, 33 eur.



Podľa Viliama Novotného je cieľom Rodičovského balíčka pomôcť pracujúcim rodičom, ktorí od rána do večera pracujú, platia dane a odvody, vychovávajú svoje deti a snažia sa im zabezpečiť najlepšie vzdelanie. “Napriek tomu riešia existenčné problémy svojej rodiny a často musia veľmi zvažovať, či si môžu dovoliť mať druhé alebo tretie dieťa.”



Rodičovský balíček ŠANCE obsahuje 7 opatrení. Okrem už spomínaného flexibilného čerpania rodičovského príspevku a odpočítateľnej položky na bývanie ešte aj jeden rok materskej vo výške čistej mzdy, nediskrimináciu zárobku na rodičovskej, mzdu vyššiu ako dávky, podporu pracujúcich rodičov v núdzi a podporu viacdetných pracujúcich rodín.



“Aj keď nás teší, že naše opatrenia inšpirujú koalíciu aj opozíciu, to najdôležitejšie na rodičovskom balíčku je jeho komplexnosť. Len tak vieme zlepšiť postavenie pracujúcich rodičov a podať im pomocnú ruku pri zodpovednej výchove detí. Vytrhávať a upravovať jednotlivé opatrenia z celkového riešenia pracujúcim rodičom nepomôže,” uzatvára podpredsedníčka ŠANCE Jaroslava Lukačovičová. Rodičovský balíček bude preto súčasťou nového programu strany, ktorý chce ŠANCA predstaviť na svojom programovom kongrese koncom mája.