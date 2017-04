S chýbajúcimi miestami v škôlkach musí pomôcť župa, myslí si Droba

BRATISLAVA 28. apríla (WebNoviny.sk) - Samosprávy z Bratislavského kraja nedokážu naplno využiť financie na zvýšenie kapacity materských škôl.



Hoci sa v minulom roku do škôlky nedostalo 4200 detí, o získanie prostriedkov z balíka 16 miliónov eur, ktorý je v rámci regionálneho programu IROP určený na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, sa snaží iba 14 projektov. .



Vyriešiť problém treba koncepčne



Aj napriek tomu, že petržalskí poslanci súhlasili s prevzatím schátranej budovy na Znievskej ulici od Bratislavského samosprávneho kraja so záväzkom vybudovať tam materskú školu, je to iba malý krok v riešení nedostatočnej kapacity.





„Vyriešiť tento problém treba koncepčne a s rozumom, inak budeme len ďalej plátať najväčšie diery a situáciu riešiť populizmom,“ myslí si poslanec NR SR a kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.



V prvom rade musia podľa Drobu samosprávy dôsledne zmapovať situáciu a najmä sa musí rozbehnúť spolupráca medzi župou, mestom a mestskými časťami i obcami. V druhom rade treba využiť všetky dostupné možnosti na čerpanie fondov.



Regionálny program IROP



Na vytvorenie nových miest v škôlkach existuje možnosť čerpať prostriedky v rámci regionálneho programu IROP.



Na bratislavskú župu je vyčlenených osem miliónov eur, k tomu štát a samosprávy priložia ďalších osem miliónov. Za 16 miliónov by tak mohlo vzniknúť až 2500 nových miest. „Zarážajúce je, že samosprávy podali v našom kraji len 14 projektových zámerov,“ hovorí Droba.



Úlohou župy by podľa neho malo byť obciam a mestám s prípravou projektov pomôcť. A rovnako musí vyhľadať aj ďalšie nevyužité budovy, ktoré sú v správe BSK, a ponúknuť ich mestským častiam či obciam.



„Napriek tomu, že budovať nové miesta v materských školách je úlohou mestských častí a obcí, práve župa by im mala podať pomocnú ruku vo financovaní, v poskytnutí nevyužitých priestorov alebo v príprave žiadostí o nenávratné finančné prostriedky. Váhania už bolo dosť. Čím dlhšie budeme problém odkladať, tým väčší tlak vznikne na neštandardné umiestňovanie detí do škôlok. Mamičky aj otcovia si zaslúžia, aby o ich deti bolo dobre postarané,“ uzatvoril kandidát na predsedu BSK.