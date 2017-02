S bývalým režimom nikdy nespolupracoval, tvrdí Walesa

VARŠAVA 7. februára (WebNoviny.sk) - Bývalý poľský prezident a zakladateľ hnutia Solidarita Lech Walesa odmietol dnes dôkazy nedávno prezentované Ústavom pamäti národa (IPN), podľa ktorých bol plateným informátorom komunistického režimu.



Walesa v utorok vyhlásil, že s bývalým režimom nikdy nespolupracoval, a to ani pod nátlakom, a vyzval novinárov, aby zhromaždili a zverejnili dôkazy, že bol za svoje aktivity proti komunistom v 70. rokoch štátnymi orgánmi prenasledovaný a prepustený z viacerých zamestnaní..



"Prisahám vám, že som sa nikdy nezaviazal k spolupráci s druhou stranou," citovala Walesu tlačová agentúra AP. Bývalý prezident trval na tom, že jeho podpisy boli sfalšované a jeho údajné správy boli prepisy z jeho sledovania tajnou políciou."Mohol by som nájsť stovku expertov na písmo, ktorí by popreli" závery IPN, zdôraznil.



Ústav pamäti národa minulý týždeň zverejnil závery grafologických analýz, ktoré údajne dokazujú, že Walesa v rokoch, keď pracoval ako elektrikár v gdanských lodeniciach, donášal za peniaze na svojich spolupracovníkov. Odborníci z oblasti grafológie dospeli podľa IPN k záveru, že rukopis na dokumentoch podpísaných spolupracovníkom s krycím menom Bolek sa zhodujú s písmom Walesu.



V roku 2015, po smrti bývalého komunistického ministra vnútra Czeslawa Kiszczaka, sa v exministrovom dome našli dokumenty, ktoré údajne obsahovali 183-stranový osobný spis a 576-stranový pracovný spis tajného spolupracovníka s krycím menom Bolek.



Podľa skorších publikácií niekoľkých historikov Walesa ukončil spoluprácu s komunistickými tajnými službami niekoľko rokov pred historickým štrajkom v gdanských lodeniciach v auguste 1980 a vznikom odborového hnutia Solidarita. V rokoch 1990-1995 Walesa slúžil ako poľský prezident. V roku 1983 mu udelili Nobelovu cenu mieru.