Rýchliky z Bratislavy do Košíc budú opäť jazdiť aj južnou trasou

Rýchliky z Bratislavy do Košíc budú opäť jazdiť aj južnou trasou. Cestujúci tak budú môcť od leta využívať štyri vlaky denne bez prestupov.....

BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) - Rýchliky z Bratislavy do Košíc budú opäť jazdiť aj južnou trasou. Cestujúci tak budú môcť od leta využívať štyri vlaky denne bez prestupov. "Rastie počet cestujúcich na linke spájajúcej s Bratislavou Rožňavu, Lučenec, Detvu a ďalšie mestá na južnej trase. Ide o potenciál, ktorý chceme využiť, a preto už od leta zavádzame do ponuky priame vlaky medzi Košicami a Bratislavou južnou trasou," informoval v pondelok priamo vo vlaku do Košíc minister dopravy a výstavby Árpád Érsek.



Od letnej zmeny grafikonu bude každý druhý rýchlik smerujúci na Banskú Bystricu vo Zvolene odklonený na južnú trasu a jeho trasa bude predĺžená až do Košíc."Zároveň budú zabezpečené aj prípoje pre ľudí smerujúcich do Banskej Bystrice, ktorí však naďalej budú môť využívať aj priame spojenie s Bratislavou, keďže štyri páry vlakov budú aj naďalej smerovať priamo do Banskej Bystrice," uviedla hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká..



Érsek v pondelok túto trať absolvoval počas pracovnej cesty vlakom. Na trati medzi Bratislavou a Moldavou nad Bodvou minister okrem stretnutia s cestujúcimi mal naplánovaných niekoľko rokovaní so zástupcami Železníc Slovenskej republiky aj Železničnej spoločnosti Slovensko.