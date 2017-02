Rybáriková je po dlhej liečbe v poriadku, bude bojovať

BRATISLAVA 20. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková sa minulý týždeň vrátila po siedmich mesiacoch a dvoch operáciách do súťažného diania, inkriminované miesta sa neozvali.



"Najdôležitejšia novinka je, že nemám bolesti v kolene a zápästí. Po štyroch zápasoch za štyri dni som pociťovala veľkú bolesť svalov, keďže koleno mi od leta nedovolilo robiť plnú prípravu. Teraz je to však skvelé. Dúfam teda, že všetko bude dobré a vrátim sa tam, kde som bola," napísala na facebooku Rybáriková, ktorá sa na turnaji ITF AK Ladies Open s dotáciou 25 000 USD na tvrdom povrchu v hale v nemeckom Altenkirchene prebojovala do semifinále..



"Bude to ťažký rok, keďže stratím všetky body. Budem však bojovať a tvrdo pracovať, ak mi to telo dovolí," predznamenala 28-ročná piešťanská rodáčka Rybáriková.



Zverenkyňa Petra Hubera Rybáriková v minulosti bola aj na 31. pozícii v singlovom hodnotení WTA. Teraz figuruje presne na 200. priečke, ale môže využívať tzv. chránený renking v podobe 108. pozície - na grandslamovej úrovni na dvoch turnajoch. Do minulého týždňa naposledy bola Rybáriková v akcii 3. júla vo štvorhre na Wimbledone. V júli podstúpila chirurgický zákrok na zápästí nedominantnej ľavej ruky a v auguste mala pod skalpelom pravé koleno.