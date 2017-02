Rusko tajne nainštalovalo nový raketový systém, tvrdia USA

Rusko tajne rozmiestnilo na svojom území nové strely s plochou dráhou letu SSC-X-8, a to napriek sťažnostiam amerických činiteľov, že sa....

. NEW YORK 15. februára (WebNoviny.sk) - Rusko tajne rozmiestnilo na svojom území nové strely s plochou dráhou letu SSC-X-8, a to napriek sťažnostiam amerických činiteľov, že sa tak porušuje dohoda medzi Moskvou a Washingtonom z roku 1987 o likvidácii striel stredného a krátkeho doletu odpaľovaných zo zeme.



Podľa agentúry Reuters to v utorok vyhlásil nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa. Rusko tieto strely napriek zmienenej dohode naďalej testuje a vyvíja ich modernizované verzie. Proti týmto aktivitám protestovala aj administratíva Baracka Obamu..



Ruská armáda disponuje dvoma prápormi, ktoré obsluhujú tieto raketové systémy. Jeden z nich je umiestnený na základni Kapustin Jar, ďalší na nešpecifikovanej lokalite, píše denník The New York Times, citujúc vládne zdroje. Ruská strana na predmetné správy bezprostredne nereagovala.



- v závislosti od toho, kde by sa tento vysokomobilný systém nachádzal a koľko batérií by bolo v budúcnosti rozmiestnených. Americký minister obrany James Mattis sa dnes v Bruseli stretne so svojimi spojeneckými náprotivkami.