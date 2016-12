Rusko smúti, pred sídlom Alexandrovcov sa vŕšia kvety

Ľudia v Moskve v pondelok prinášali kvety k sídlu ruského armádneho súboru Alexandrovovci, ktorého členovia, prevažne speváci, zahynuli v nedeľu....

MOSKVA 26. decembra (WebNoviny.sk) - Ľudia v Moskve v pondelok prinášali kvety k sídlu ruského armádneho súboru Alexandrovovci, ktorého členovia, prevažne speváci, zahynuli v nedeľu pri havárii lietadla do vôd Čierneho mora. Prezident Vladimir Putin vyhlásil na pondelok štátny smútok.



Haváriu stroja Tu-154 s 92 ľuďmi na palube - 84 pasažiermi a ôsmimi členmi posádky - zrejme nikto neprežil. K nešťastiu došlo v nedeľu pred svitaním, dve minúty po štarte z juhoruského prímorského mesta Soči. Doposiaľ sa podarilo nájsť 11 tiel obetí.



Medzi pasažiermi sa nachádzali desiatky spevákov ruského svetoznámeho armádneho súboru Alexandrovovci vrátane vedúceho Valerija Chalilova, ale aj deväť ruských novinárov a ruská lekárka Jelizaveta Glinková, známa svojou prácou vo vojnových zónach.







Pred moskovským sídlom súboru Alexandrovovci, ktorý mal vystupovať na novoročnom koncerte na ruskej základni v Sýrii, sa vŕšili červené a biele karafiáty. Smútiaci ľudia zapaľovali sviečky a kládli kvety aj pri sídlach televízií Prvý kanál a NTV, ktorých žurnalisti cestovali v lietadle na koncert v Sýrii, aby o ňom priniesli reportáže. Moskovčania si prichádzali uctiť pamiatku takisto k charitatívnej organizácii, ktorú založila Dr. Glinková. Lekárka sa viezla v lietadle, aby doručila lieky do Sýrie.



Ruský minister dopravy Maxim Sokolov dnes vyhlásil, že pravdepodobnou príčinou nedeľného zrútenia lietadla do vôd Čierneho mora bola chyba pilota alebo technická porucha. Zdôraznil, že teroristický útok nepatrí medzi hlavné verzie pri vyšetrovaní nešťastia.