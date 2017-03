Rusko sleduje vývoj na Ukrajine, plány na integráciu Donbasu vraj nemá

MOSKVA 17. marca (WebNoviny.sk) - Moskva bude analyzovať dôsledky uvalenia totálnej dopravnej blokády na Donbas zo strany Ukrajiny, ako aj sankcie proti ruským bankám pôsobiacim na Ukrajine.



Uviedol to v piatok v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý zároveň upozornil, že najnovšie kroky ukrajinskej vlády bránia plneniu mierových zmlúv uzavretých v Minsku. Dodal, že o prípadných odvetných opatreniach zatiaľ nebolo v Rusku rozhodnuté. "Vážna situácia nás (však) núti, aby sme boli mimoriadne vnímaví," spresnil. .



Kremeľ sa nezaoberal scenárom na integráciu



Rusko podľa Peskova mimoriadne pozorne sleduje, ako Ukrajina "od seba vedome odtŕha obrovský región (Donbas)". Uviedol však, že Kremeľ sa zatiaľ nezaoberal nijakým scenárom na integráciu samozvaných republík vyhlásených na území Donbasu - Doneckej a Luhanskej - do Ruskej federácie.



"Viete, že vedieme rôzne diskusie. Poznáte postoje, ktoré neraz zverejnili predstavitelia Donbasu. Nijaké napísané scenáre v tejto záležitosti nie sú," vyhlásil Peskov. Dodal, že "prípadné úvahy v tomto kontexte považujeme za možné". Rusko podľa neho "bolo a je zainteresované na tom, aby v blízkosti jeho hraníc existovala jednotná, predvídateľná a prosperujúca krajina. Ukrajina má k tomu zatiaľ, žiaľ, ďaleko," zdôraznil Peskov.



Peskov reagoval na uznesenie ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (SNBO), ktorá v stredu rozhodla o uvalení blokády na prepravu tovarov do samozvaných republík vyhlásených v Donbase. Tajomník SNBO Oleksander Turčynov dodal, že blokáda všetkých dopravných trás vedúcich do ľudových republík v Donbase - Doneckej a Luhanskej - sa začala v stredu o 14.00 h moskovského času (12.00 h SEČ).



Blokáda Donbasu sa začala už 25. január



Blokáda Donbasu sa však v podstate začala už 25. januára, keď skupina bývalých účastníkov vládnej vojenskej operácie (ATO) v Donbase, medzi ktorými boli aj poslanci ukrajinského parlamentu, zablokovala na viacerých úsekoch železničné trate vedúce na územia kontrolované separatistami. Radikáli svoj krok zdôvodnili tvrdením, že akékoľvek obchodovanie so samozvanými republikami v Doneckej a Luhanskej oblasti je protizákonné.



Doterajšia blokáda viedla k výpadkom v zásobovaní uhlím, ukrajinské úrady boli preto nútené zaviesť mimoriadne úsporné opatrenia. V reakcii na to vedenia samozvaných republík v Donbase od 1. marca prevzali správu priemyselných podnikov pod ukrajinskou jurisdikciou, ktoré sa nachádzajú na ich území.



