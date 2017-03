Rusko s útokom na Yahoo nič nemá, bráni sa Kremeľ

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odmietol dnes obvinenia amerického ministerstva spravodlivosti, podľa ktorých sa na krádeži stámiliónov údajov používateľov....

MOSKVA 16. marca (WebNoviny.sk) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odmietol dnes obvinenia amerického ministerstva spravodlivosti, podľa ktorých sa na krádeži stámiliónov údajov používateľov služieb internetovej spoločnosti Yahoo z roku 2014 podieľala ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB).



"Opakovane sme povedali, že nemôže byť reči o tom, že by bol nejaký predstaviteľ akejkoľvek ruskej štátnej organizácie zapojený do nejakej protiprávnej činnosti v kyberpriestore," povedal podľa agentúry Interfax Peskov..





Spojené štáty v stredu obvinili dvoch príslušníkov FSB a dvoch hackerov z bývalých sovietskych republík z útoku na Yahoo, ktorý bol podľa amerického ministerstva spravodlivosti zameraný na e-maily ruských a amerických predstaviteľov, ruských novinárov či zamestnancov finančných inštitúcií.



"Takéto konanie je ešte o to nehoráznejšie, že sa na ňom podieľali a riadili ho príslušníci FSB, ktorí majú dohliadať na dodržiavanie zákonnosti," uviedla v stredu na margo krádeže údajov z viac ako 500 miliónov kont používateľov internetových služieb spoločnosti Yahoo námestníčka amerického ministra spravodlivosti Mary McCordová.



