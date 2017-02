Rusko pri Moskve vykonáva veľké armádne cvičenie

Ruská armáda rozmiestnila do okolia Moskvy raketové systémy vzdušnej obrany. Ide o súčasť veľkých vojenských manévrov a nácvik obrany v prípade....

MOSKVA 8. februára (WebNoviny.sk) - Ruská armáda rozmiestnila do okolia Moskvy raketové systémy vzdušnej obrany. Ide o súčasť veľkých vojenských manévrov a nácvik obrany v prípade leteckého útoku.



Ministerstvo obrany uviedlo, že dnes boli do manévrov zapojené raketové systémy typu S-300 a S-400..



Cvičenia sa začali v utorok a zúčastnilo sa na nich 45.000 vojakov, okolo 150 lietadiel a 200 protilietadlových raketových systémov, uviedol námestník ministra obrany Alexander Fomin. Obranné systémy letecky previezli na strelnicu Ašuluk, kde sa nacvičuje streľba na cieľ, dodal.



Agentúra AP napísala, že ide o najnovšie zo série vojenských cvičení ruskej armády. Napriek hospodárskemu poklesu ruská vláda v čase napätej komunikácie so Západom a pokračujúceho konfliktu na východe Ukrajiny vynakladá trvalo vysoké výdavky na armádne cvičenia a modernizáciu zbraní.