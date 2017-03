Rusko pred 150 rokmi Aljašku predalo Spojeným štátom

Vo štvrtok 30. marca uplynie 150 rokov odvtedy, čo USA kúpili od Ruska za 7,2 milióna dolárov Aljašku. Územia Aljašky objavil Vitus Jonassen....

NEW YORK 30. marca (WebNoviny.sk) – Vo štvrtok 30. marca uplynie 150 rokov odvtedy, čo USA kúpili od Ruska za 7,2 milióna dolárov Aljašku.



Územia Aljašky objavil Vitus Jonassen Bering .



Aljaška sa nachádza v najseverozápadnejšej časti severoamerického kontinentu. Je jednoznačne najväčším a tiež jedným z najbohatších a rasovo najrozmanitejších štátov USA. Hlavné mesto Aljašky je Juneau.



Známa je nielen panenskou prírodou, ale aj ohromným bohatstvom nerastných surovín, najmä ropy a zemného plynu. Oficiálne sa stala 49. štátom USA 3. januára 1959. Anglický názov Alaska je odvodený od slova Alaskax, niekedy tiež písaného Alyeska, ktoré v pôvodnom eskimáckom jazyku znamená "zem, ktorá nie je ostrovom".



Územia Aljašky objavil v roku 1741 Vitus Jonassen Bering, dánsky moreplavec a bádateľ v ruských službách. Rusi tam prvýkrát vkročili v polovici 18. storočia, o storočie neskôr ich tam žilo už len približne 800.



Rusko predalo Aljašku za 7,2 milióna dolárov



Na Aljaške vyrástlo niekoľko ruských osád i pravoslávnych kostolov, ktoré sa na mnohých miestach zachovali dodnes. Rusom údajne Aljaška neprinášala žiadne zisky, Američania však o nerastnom bohatstve tohto územia pravdepodobne vedeli.



Rusko predalo Aljašku 30. marca 1867 za 7,2 milióna dolárov (v súčasnosti by to bolo približne viac ako 120 miliónov USD). Pôvodne chcel vtedajší cár Alexander II. predať túto krajinu Britom, tí však o ňu nestáli.



Po nákupe sa v USA vtipkovalo, že sú to hriešne peniaze za takú "chladničku" či "horu ľadu". Kritické hlasy umlčal fakt, že USA zaplatili Rusku za hektár územia približne štyri centy.



Kúpa sa navyše vzápätí ukázala výhodnou z hľadiska hospodárskeho aj strategického, najmä po objavení zlata a prepuknutí zlatej horúčky. Aj v súčasnosti sa tu nachádza zlato, jeho ročná ťažba však nevynáša viac než ropa vyťažená za jediný deň. Hlavnú časť bohatstva Aljašky tvoria veľké náleziská "čierneho zlata" (prvý nález oznámili už v roku 1900). O pravej "ropnej horúčke" sa dá hovoriť až po úspešnom vrte v júni 1968.



Zdroj: Encyclopaedia Beliana, prvý zväzok



, ,