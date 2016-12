Rusko pozastavilo lety všetkých lietadiel typu Tu-154

MOSKVA 27. decembra (WebNoviny.sk) - Rusko pozastavilo lety všetkých lietadiel Tu-154, až kým sa nevyšetria príčiny havárie stoja tohto typu, ktorý sa v nedeľu s zrútilo do Čierneho mora. Uviedla to dnes agentúra Interfax s odvolaním sa na zdroj z prostredia rezortu obrany.



Zdroj ďalej poznamenal, že v súčasnosti je v prevádzke obmedzený počet lietadiel Tu-154, takže pozastavenie ich využívania nespôsobí vážnejšie problémy.



Lietadlo ruského ministerstva obrany typu Tu-154, na ktorého palube bolo 92 ľudí, smerovalo na ruskú leteckú základňu Humajmím v sýrskej provincii Lázikíja, keď sa krátko po vzlietnutí z letiska v Soči zrútilo do Čierneho mora. Medzi pasažiermi sa nachádzali desiatky spevákov ruského svetoznámeho armádneho súboru Alexandrovovci vrátane vedúceho Valerija Chalilova, ale aj novinári a vojaci.



Záchranári, ktorí od nedele prehľadávajú miesto dopadu lietadla, už lokalizovali v mori časť jeho trupu, vyzdvihli z mora telá 13 obetí nešťastia a v utorok našli aj záznamník letových údajov (čiernu skrinku).