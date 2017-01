Rusko je závažnou hrozbou pre americké záujmy, tvrdia tajní

WASHINGTON 5. januára (WebNoviny.sk) - Rusko, ktoré disponuje dômyselným a vysokorozvinutým útočným kybernetickým programom, predstavuje "závažnú hrozbu" pre záujmy Spojených štátov. Uviedli to poprední predstavitelia amerických tajných služieb v spoločnom vyhlásení, pripravenom na pojednávanie výboru pre ozbrojené sily amerického Senátu, ktoré na štvrtok zvolal jeho predseda John McCain.



"Rusko je plnohodnotným hráčom v kybernetickom priestore a predstavuje závažnú hrozbu pre americkú vládu, vojenskú, diplomatickú, obchodnú aj kritickú infraštruktúru," uviedli vo vyhlásení šéf amerických tajných služieb James Clapper, riaditeľ Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA) Michael Rogers a námestník ministra obrany pre tajné služby Marcel Lettre.



Kybernetické útoky zo strany Kremľa sa podľa nich v ostatných rokoch stali oveľa agresívnejšími a táto tendencia stále pretrváva. Zopakovali tiež tvrdenie dosluhujúceho prezidenta Baracka Obamu, že hackerské útoky, ktorým bol počas predvolebnej kampane vystavený server Demokratickej strany, mohli nariadiť jedine vysokopostavení ruskí činitelia.



Obama dôkazy o zásahu Ruska do volieb považoval za natoľko presvedčivé, že sa minulý týždeň rozhodol vyhostiť 35 ruských diplomatov a uvaliť nové sankcie na Rusko. Hoci dané opatrenia podporili republikánski i demokratickí zákonodarcovia, novozvolený americký prezident Donald Trump ruskú účasť na hackerských útokoch opakovane bagatelizoval. Moskva obvinenia zo zasahovania do amerických volieb poprela.



Clapper vo štvrtok uviedol, že tajné služby zverejnia na budúci týždeň podrobnejšiu správu o predvolebných hackerských útokoch, ktorá bude obsahovať aj motív Moskvy. "Myslím si, že verejnosť by mala o tomto vedieť čo najviac," dodal. Utajenú verziu správy vo štvrtok podľa spravodajskej stanice BBC odovzdali tajné služby Obamovi. Trumpa s ňou majú oboznámiť v piatok.