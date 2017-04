Rusko je pripravené poskytnúť Hitlerovu lebku na potvrdenie jej pravosti

Štátny archív Ruskej federácie (GARF) je pripravený poskytnúť časť lebky bývalého nacistického vodcu Adolfa Hitlera na akýkoľvek test s cieľom....

MOSKVA 28. apríla (WebNoviny.sk) - Štátny archív Ruskej federácie (GARF) je pripravený poskytnúť časť lebky bývalého nacistického vodcu Adolfa Hitlera na akýkoľvek test s cieľom potvrdiť jej pravosť. Pre agentúru TASS to v piatok vyhlásila riaditeľka tejto inštitúcie Larisa Rogová.



"Pred krátkym časom nás kontaktovala istá anglická spoločnosť. Jej zástupcovia uviedli, že sa im podarilo nájsť Hitlerovho synovca, ktorý je ochotný podstúpiť genetické testy," uviedla Rogová. Dodala, že skúšku by mali vykonať ruskí špecialisti, ak na to dá povolenie Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (SKR)..



Množstvo konšpiračných teórií tvrdí, že Hitler v roku 1945 nespáchal vo svojom berlínskom bunkri pod Ríšskym kancelárstvom samovraždu, ale mohol utiecť do Južnej Ameriky alebo inam, a daný úlomok lebky nie je pravý."Lebka je pravá, bolo to dokázané," vyhlásila Rogová s tým, že občas býva i vystavovaná.



Hitlerove telesné ostatky boli bezprostredne po jeho samovražde 30. apríla 1945 na jeho rozkaz dôkladne spálené. V ruských archívoch existujú záznamy, podľa ktorých boli niekoľkokrát tajne pochované na rozličných miestach, naposledy v meste Magdeburg, kde ich agenti bývalej sovietskej tajnej služby KGB v roku 1970 úplne zlikvidovali.



, ,