Rusko chce zničiť Európsku úniu, tvrdí Djukanovič

PODGORICA 14. marca (WebNoviny.sk) - Bývalý prezident a premiér Čiernej Hory Milo Djukanovič vyzval dnes Európsku úniu (EÚ), aby zastavila "deštruktívny" vplyv Ruska na Balkáne. Moskva "vedie proti Európe akúsi vojnu" a ohrozuje "samotnú existenciu Európskej únie", povedal v rozhovore pre agentúra AP Djukanovič, ktorý bol čiernohorským premiérom do roku 2016.



Čierna Hora obviňuje Moskvu a ruské tajné služby, že sa počas čiernohorských parlamentných volieb v októbri 2016 pokúsili o štátny prevrat, ktorého súčasťou malo byť zavraždenie Djukanoviča..





Kremeľ účasť na údajnom pokuse o puč poprel, avšak Rusko otvorene podporuje a financuje čiernohorské nacionalistické strany, ktoré si neželajú, aby sa Čierna Hora stala členským štátom NATO.



Djukanovič bol s krátkymi prestávkami pri moci 25 rokov, a to buď ako predseda vlády, alebo prezident. V roku 2006 doviedol svoju krajinu k úplnej nezávislosti, keď rozpad Juhoslávie definitívne zavŕšil zánik štátneho zväzu Čiernej Hory so Srbskom.