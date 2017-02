Rusko by malo Ukrajine vrátiť Krym, očakáva Donald Trump

WASHINGTON 14. februára (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump očakáva, že Rusko vráti Krym Ukrajine. Povedal to v utorok hovorca Bieleho domu Sean Spicer, informovala agentúra Reuters.



"Prezident Trump dal veľmi jasne najavo, že očakáva od ruskej vlády deeskaláciu násilia na Ukrajine a vrátenie Krymu," uviedol Spicer na tlačovej konferencii. Podľa neho si však Trump chce s Ruskom rozumieť..



Trump chcel anexiu Krymu akceptovať



Donald Trump ešte počas vlaňajšej prezidentskej kampane naznačil, že USA by mali akceptovať anektovanie Krymu Ruskom, ak to povedie k lepším vzťahom s Moskvou a silnejšej spolupráci v boji proti militantom skupiny Islamský štát (IS).



Takýto názor bol v protiklade k stanovisku vlády vtedajšieho prezidenta Baracka Obamu, ktorá uvalila na Rusko ekonomické sankcie za obsadenie ukrajinského územia. Uznanie Krymu ako súčasti Ruska nepodporuje ani OSN a niektorí z popredných predstaviteľov americkej Republikánskej strany dôrazne kritizovali podľa vlastných slov ruskú agresiu voči Krymu.



Ukrajinský minister vnútra Arsen Avakov reagoval na Trumpov výrok o možnom akceptovaní anektovania Krymu Ruskom nasledovne: "Nehanebné vyhlásenie amerického prezidentského kandidáta Trumpa o možnom uznaní Krymu ako ruského robí z neho nebezpečného vyvrheľa. Je nebezpečný pre Ukrajinu aj Spojené štáty. Vyvrheľ, ktorý chváli Putinovu diktatúru, nemôže byť garantom demokratických slobôd v Spojených štátoch ani vo svete."



Referendum Západ ani Ukrajina neuznali



Rusko anektovalo Krym na jar 2014 v reakcii na zosadenie ukrajinského proruského prezidenta Viktora Janukovyča, ktoré bolo výsledkom masových demonštrácií za užšie vzťahy Kyjeva so Západom.



Krymský polostrov je subjektom Ruskej federácie na základe referenda, ktoré Ukrajina ani Západ neuznali. Za odtrhnutie autonómnej republiky od Ukrajiny v referende hlasovalo vyše 95 percent voličov. Tento vývoj viedol proruské sily v Donbase k posilneniu snáh o odtrhnutie sa od Kyjeva. Na základe referend tam vyhlásili nezávislé ľudové republiky, ktoré Ukrajina a Západ tiež neuznávajú.



Tieto separatistické tendencie v Donbase sa Kyjev snažil zastaviť spustením protiteroristickej operácie (ATO) vládnych síl. Následné boje na východe Ukrajiny si vyžiadali vyše 9000 obetí na životoch. Znepriatelené strany sa dohodli na viacerých prímeriach, žiadne z nich však dlho nevydržalo. Zo zodpovednosti za obnovenie bojov sa zakaždým znepriatelené strany obviňovali navzájom.