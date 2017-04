Rusko, Sýria a Irán varovali USA pred ďalšími útokmi voči Damasku

MOSKVA 14. apríla (WebNoviny.sk) - Ministri zahraničných vecí Ruska, Sýrie a Iránu v piatok počas schôdzky v Moskve dôrazne vystríhali Spojené štáty pred ďalšími útokmi voči režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Vyzvali tiež na nezávislé medzinárodné vyšetrovanie údajného chemického útoku, ku ktorému , informovala agentúra AP.





Americký útok na leteckú základňu .



Nálet na povstalcami ovládaný Chán Šajchún si vyžiadal vyše 80 mŕtvych civilistov. USA a ďalšie západné štáty pripisujú zodpovednosť zaň sýrskej armáde, ktorá to však popiera. Rusko a Sýria tvrdia, že sa jedovaté látky uvoľnili do ovzdušia, keď sýrske lietadlá zasiahli povstalecký sklad chemických zbraní.





V reakcii na útok v Chán Šajchúne americké sily vypálili 7. apríla 59 striel Tomahawk na sýrsku leteckú základňu Šajrát v provincii Homs. Práve z tejto základne mali podľa USA štartovať lietadlá s chemickými zbraňami zhodenými na Chán Šajchún.



Lavrov hovorí o porušení práva



Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov, ktorý trojstranné rokovania v Moskve zorganizoval, v piatok vyhlásil, že americký útok na základňu Šajrát bol "flagrantným porušením" medzinárodného práva a poškodil diplomatické snahy o ukončenie sýrskeho konfliktu.





Akékoľvek ďalšie podobné kroky USA by mali "závažné dôsledky nielen pre regionálnu, ale aj pre globálnu bezpečnosť". V podobnom zmysle sa vyjadrili aj zvyšní dvaja účastníci schôdzky, sýrsky minister zahraničných vecí Walíd Mualim a šéf iránskej diplomacie Mohammad Džavád Zaríf.



