Ruské úrady chcú vyhlásiť Jehovových svedkov za extrémistickú organizáciu

Ruské úrady požadujú ukončenie činnosti Jehovových svedkov v krajine a vyzvali najvyšší súd, aby vyhlásil túto náboženskú spoločnosť za extrémistickú....

MOSKVA 17. marca (WebNoviny.sk) - Ruské úrady požadujú ukončenie činnosti Jehovových svedkov v krajine a vyzvali najvyšší súd, aby vyhlásil túto náboženskú spoločnosť za extrémistickú organizáciu.



Podnet podalo v stredu ministerstvo spravodlivosti. Ak by sa stretol s úspechom, išlo by v Rusku o vôbec prvý prípad kompletného legislatívneho zákazu zaregistrovanej náboženskej skupiny. .



Obávajú sa úplného ukončenia aktivít



Jehovovi svedkovia, ktorí majú v krajine podľa vlastného vyjadrenia 170.000 stúpencov, tvrdia, že terčom daného opatrenia je hlavné ústredie tejto organizácie v Petrohrade, informuje stanica Slobodná Európa.



Nemenovaný hovorca ruských jehovistov vyhlásil, že oficiálne označenie tejto skupiny za extrémistickú si zákonite vyžiada úplné ukončenie jej aktivít v Ruskej federácii.



Pod tlakom sú aj iné náboženské skupiny



Jehovovi svedkovia sú však iba jednou z viacerých náboženských skupín, ktoré sa v uplynulých rokoch dostali pod zvyšujúci sa tlak ruských orgánov, pripomína vo svojej štvrtkovej správe RFE/RL.



Opatrenie známe ako Jarovej zákon (nazvaný podľa jednej z jeho tvorkýň, poslankyne Štátnej dumy Iriny Jarovej), ktoré vstúpilo do platnosti minulý rok, sprísňuje obmedzenia týkajúce sa aktivít náboženských skupín, a to najmä menších denominácií, ako sú Jehovovi svedkovia, mormóni a niekoľko protestantských siekt.



Ruské úrady ďalej oznámili, že predmetný zákon, ktorý má i podporu ruskej pravoslávnej cirkvi, je zameraný na pomoc v boji proti náboženskému extrémizmu a terorizmu.