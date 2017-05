Ruské lietadlo sa počas letu do Bangkoku dostalo do turbulencií, zranilo sa 27 ľudí

MOSKVA 1. mája (WebNoviny.sk) - Najmenej 27 ľudí sa zranilo, keď sa lietadlo ruskej spoločnosti Aeroflot letiace z Moskvy do Bangkoku dnes dostalo do oblasti silných turbulencií. Agentúra RIA Novosti spresnila, že 24 zo zranených sú Rusi, zvyšní traja sú občanmi Thajska. Zranenia niekoľkých si vyžiadali chirurgické zákroky, ktorým sa podrobili po pristátí lietadla v Thajsku.



Spoločnosť Aeroflot informovala, že spomedzi 25 cestujúcich ošetrených v nemocnici ich hospitalizovaných zostáva 14. Zvyšných 11 už prepustili. Ruské veľvyslanectvo v Bangkoku na svojej webovej stránke uviedlo, že cestujúci utrpeli zranenia - väčšinou zlomeniny a odreniny - pre to, že v čase turbulencií neboli pripútaní..



Podľa vyhlásenia spoločnosti Aeroflotu sa jej lietadlo Boeing 777 s 300 cestujúcimi na palube dostalo do oblasti silných turbulencii, keď ho od cieľovej stanice - Bangkoku - delilo asi 40 minút letu.



Letecká spoločnosť tiež vysvetlila, že turbulencie nevznikajú len pri oblačnosti, ale pri veľmi dobrej viditeľnosti a vtedy nie je možné zistiť, že lietadlo smeruje do zóny turbulencií. Za takýchto okolností posádka nie je schopná upozorniť cestujúcich na blížiace sa nebezpečenstvo a včas ich vyzvať, aby sa vrátili na svoje miesta a pripútali sa.