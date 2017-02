Rusi víťazmi pretekov štafiet, Slováci skončili 12.

Ruskí biatlonisti Alexej Volkov, Maxim Cvetkov, Anton Babikov a Anton Šipulin s náskokom 5,8 sekundy zvíťazili v dramatických sobotňajších....

HOCHFILZEN 18. februára (WebNoviny.sk) - Ruskí biatlonisti Alexej Volkov, Maxim Cvetkov, Anton Babikov a Anton Šipulin s náskokom 5,8 sekundy zvíťazili v dramatických sobotňajších pretekoch štafiet mužov na 4x7,5 km na majstrovstvách sveta v rakúskom Hochfilzene (9. - 19. februára). Druhí skončili Francúzi Jean-Guillaume Béatrix, Quentin Fillon-Maillet, Simon Desthieux a Martin Fourcade.



Tretí boli domáci Rakúšania Daniel Mesotitsch, Julian Eberhard, Simon Eder a Dominik Landertinger, ktorí zaostali o 20,1 s. Slováci Matej Kazár, Martin Otčenáš, Tomáš Hasilla a Michal Šima obsadili 12. priečku medzi 26 kvartetami, pri streleckej bilancii 0+9 nazbierali manko 3:10,1 min. Titul z vlaňajšieho marcového šampionátu v Osle-Holmenkollene obhajovalo vtedy hostiteľské Nórsko a muselo sa uspokojiť s 8. priečkou. Rusko triumfovalo v tejto disciplíne prvý raz od roku 2008..



MS sa pre slovenských mužov už skončili



Kazár potreboval jeden rezervný náboj v ľahu, v stoji bol stopercentný a odovzdal na 13. mieste s odstupom 39,8 sekundy. Otčenáš so štatistikou 2+1 na palebnej čiare ukončil svoj úsek na 11. priečke s mankom 1:17,5 min. Hasilla absolvoval tri rany navyše v ležke a dve na stojke. Udržal 11. pozíciu, a to už o 2:05,0 za čelom. Šima napriek desiatim výstrelom do čierneho klesol o jeden post.



Dvanáste miesto je pre štvoricu zo SR zopakovaním výsledku z predchádzajúceho šampionátu. V roku 2015 vo fínskom Kontiolahti obsadili Slováci 11. post. MS sa pre slovenských mužov už skončili, keďže žiadny sa neprebojoval medzi tridsiatku aktérov nedeľňajších pretekov na 15 km s hromadným štartom (14.45 h). V mass-štarte žien na 12,5 km (11.30 h) sa predstavia Anastasia Kuzminová a Paulína Fialková.



Šipulin odrazil nápor Francúza Fourcada



"Zborná" po prvom úseku figurovala na 7. mieste, keď zaostávala o rovných 20 sekúnd. Po polovici patrila Rusom štvrtá pozícia s mankom 8,7 s. Pred záverečnou časťou už viedli s polsekundou k dobru na Rakúšanov, tretí boli Francúzi (+12,5) a štvrtí Nemci (+13,8). Piati Ukrajinci zaostávali o viac ako pol minúty, bolo teda zrejmé, že rozhodnutie o medailistoch vzíde zo spomenutej prominentnej štvorice. Vo finiši brat Anastasie Kuzminovej Šipulin ako druhý muž priebežného celkového poradia SP odrazil nápor francúzskeho lídra seriálu M. Fourcada a vyvolal radosť Rusov, zatiaľ čo Landertinger sa predral v záverečnom stúpaní pred Nemca Simona Schemppa a rozjasal rakúskych fanúšikov.



Rusko sa v postsovietskej ére presadilo aj v rokoch 1996, 2000 a 2007. Vlani bolo šieste za Nórskom, Nemeckom, Kanadou, Rakúskom a Českom. Rusi teraz potrebovali tri dobíjania, Francúzi štyri, Rakúšania desať a Nemci osem. Pred Schemppom boli na trati Erik Lesser, Benedikt Doll a Arnd Peiffer. Nórske sklamanie privodili "kráľ biatlonu" Ole Einar Björndalen, Emil Hegle Svendsen, Tarjei Bö (jeden trestný okruh po streľbe v stoji) a Johannes Thingnes Bö.



Šampionát je zároveň siedmym z desiatich kôl Svetového pohára 2016/2017. V hodnotení štafiet mužov figuruje po štyroch z piatich súperení na čele práve Rusko s 216 bodmi, druhé Nemecko má 199 b., tretie je Francúzsko (182). Slovensku patrí so 109 b. trinásta pozícia.







1. Rusko (Alexej Volkov, Maxim Cvetkov, Anton Babikov, Anton Šipulin) 1:14:15,0 h (0+3), 2. Francúzsko (Jean-Guillaume Béatrix, Quentin Fillon-Maillet, Simon Desthieux, Martin Fourcade) +5,8 s (0+4), 3. Rakúsko (Daniel Mesotitsch, Julian Eberhard, Simon Eder, Dominik Landertinger) +20,1 (0+10), 4. Nemecko +29,6 (0+8), 5. Taliansko +1:30,8 min (0+5), 6. Ukrajina +1:41,3 (0+10), 7. USA +1:50,5 (0+8), 8. Nórsko +2:22,3 (1+8), 9. Bulharsko +2:50,3 (1+7), 10. Česko +3:10,0 (1+15), 11. Švédsko +3:10,1 (1+11), 12. Slovensko (Matej Kazár, Martin Otčenáš, Tomáš Hasilla, Michal Šima) +3:29,0 (0+9)



1. Rusko 216 b., 2. Nemecko 199, 3. Francúzsko 182, 4. Nórsko 180, 5. Ukrajina 167, 6. Rakúsko 162, 7. Česko 139, 8. Taliansko 138, 9. Bulharsko 126, 10. Švajčiarsko 116,... 13. Slovensko 109