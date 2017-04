Rusi vinia USA, že rozmiestňovaním Aegis Ashore v Európe porušujú svoje záväzky

Ruské ministerstvo zahraničných vecí považuje rozmiestnenie amerických protiraketových komplexov Aegis Ashore v krajinách východnej Európy za....

MOSKVA 29. apríla (WebNoviny.sk) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí považuje rozmiestnenie amerických protiraketových komplexov Aegis Ashore v krajinách východnej Európy za hrubé porušenie záväzkov, ktoré pre USA vyplývajú zo zmluvy o raketách stredného a krátkeho doletu.



USA bránia seba i Európu .



Uvádza sa to v sobotňajšom vyhlásení, ktorým ruský rezort diplomacie reagoval na zverejnenie správy ministerstva zahraničných vecí USA o plnení záväzkov vyplývajúcich pre signatárske štáty pre oblasť kontroly nad zbrojnými arzenálmi a ich nešírením.





Spojené štáty rozmiestnili svoje systémy na základni v Rumunsku a pozemné protiraketové systémy Aegis Ashore plánujú dislokovať aj na základni v Poľsku, dodala agentúra TASS.



Ako uviedla agentúra AP, Spojené štáty tento svoj krok zdôvodňujú nutnosťou brániť seba i Európu pred tzv. darebáckymi štátmi.



Moskva chce vysvetlenie



Ruské ministerstvo však v sobotu so znepokojením deklarovalo, že tieto plány porušujú Dohovor o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu, ktorý Moskva a Washington podpísali koncom 80. rokov v snahe zlikvidovať jadrové a konvenčné rakety.



Moskva zdôrazňuje, že pri rozmiestňovaní systémov protiraketovej obrany by sa vo Washingtone mali riadiť zásadou neprípustnosti posilňovať svoju bezpečnosť na úkor iných štátov.



Vo vyhlásení ruskej diplomacie sa uvádza, že Moskva teraz očakáva od Washingtonu vysvetlenie ohľadom neplnenia jeho záväzkov v oblasti kontroly zbraní.



Rusko zároveň USA vyzýva, aby skoncovalo so svojím konaním, keď na pozadí vlastných prechmatov vznáša ničím neodôvodnené sťažnosti na adresu iných štátov, čím "zavádza medzinárodnú verejnú mienku".



Rusko vo svojom dnešnom vyhlásení súčasne vyjadrilo nádej v návrat Washingtonu "k overenému spôsobu, ktorý neraz dokázal svoju účinnosť" - k rokovaniam s komplexným posúdením podstaty problémov, a to bez apriórnej politizácie a bez toho, aby sa verejnosti prekladali ničím nepodložené obvinenia.



