Rusi po rozhodnutí z NHL lanária hráčov do KHL, chcú silný olympijský tím

MOSKVA 5. apríla (WebNoviny.sk) - Predstavitelia ruského hokeja chcú v rámci budovania mužstva pre ZOH 2018 presvedčiť k návratu do vlasti čo najviac krajanov, ktorí pôsobia v NHL a v lete im vypršia zmluvy v aktuálnych mužstvách.





V stredu to v oficiálnom vyhlásení uviedol predseda predstavenstva Ruskej hokejovej federácie Arkady Rotenberg. Rusi zároveň plánujú prehovoriť hráčov KHL, ktorí chcú odísť do severoamerickej profiligy, aby tak nerobili, prípadne, aby svoj odchod odložili..





Viaceré ruské hviezdy NHL na čele s Alexandrom Ovečkinom sú odhodlané zúčastniť sa na ZOH 2018 aj napriek rozhodnutiu vedenia súťaže neuvoľniť ich na hokejový turnaj v kórejskom Pjongčangu. Podľa Rotenberga je takéto rozhodnutie hokejistov úctyhodné a zároveň dodal, že federácia pomôže hráčom vybaviť účasť na prestížnom podujatí aj po právnej stránke.