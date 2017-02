Ruky preč od Čiernej Hory, odkázal Rusom premiér Markovič

PODGORICA 14. februára (WebNoviny.sk) - Čiernohorský premiér Duško Markovič odkázal v utorok Rusku a jeho stúpencom, aby prestali odporovať snahám Čiernej hory o členstvo v Severoatlantickej aliancii. Tým, ktorí sa snažia o destabilizáciu tejto balkánskej krajiny prostredníctvom zasahovania do jej záležitostí, Markovič povedal, aby "dali ruky preč od Čiernej hory".



Premiér sa takto vyjadril po tom, ako miestne proruské strany odsúdili pondelňajšiu výzvu čiernohorského špeciálneho prokurátora Milivojeho Katniča. Ten požiadal parlament v Podgorici o zrušenie poslaneckej imunity dvoch popredných opozičných predstaviteľov zrejme zapojených do vlaňajšieho prekazeného pokusu o štátny prevrat v krajine..



Ide o zákonodarcov proruského Demokratického frontu (DF) Andriju Mandiča a Milana Kneževiča. O zrušení ich poslaneckej imunity by mal parlament hlasovať už v stredu. Mandič a Kneževič čelia podozreniu z trestného činu založenia zločineckej organizácie a podniknutia akcií proti verejnému poriadku a bezpečnosti štátu.



Iba niekoľko hodín pred parlamentnými voľbami zo 16. októbra 2016 zadržali v Čiernej Hore skupinu podozrivých - zväčša Srbov, ktorá mala podľa tamojšej prokuratúry v úmysle vyvolať násilnosti a zavraždiť premiéra Mila Djukanoviča.



Pokus o štátny prevrat mali podľa neskorších vyjadrení orgánov činných v trestnom konaní organizovať dvaja občania Ruskej federácie. Moskva však akúkoľvek účasť na údajnom pokuse o puč poprela.