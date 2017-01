Rozpoltený



Režisér desivých filmov so šokujúcimi pointami M. Night Shyamalan pridáva ďalší klenot do zbierky privátnej hrôzy. Po jeho Šiestom zmysle, Vyvolenom alebo Osade je film Rozpoltený koncertom jedného herca, Jamesa McAvoya, ktorému sa podarilo vytvoriť jedno z najhrôzostrašnejších monštier, aké sa kedy objavilo na filmovom plátne.







Už od 19. 1. 2017 sa v thrilleri Rozpoltený spoznáte s Kevinom (James McAvoy), v ktorom sa skrýva 23 rôznych osôb. Každú chvíľu sa má objaviť dvadsiataštvrtá... "Česť" sa s Kevinom zoznámiť dostanú tri študentky, ktoré Kevin unesie. Neskôr sa prebudia zamknuté v pivnici. Tam k nim pribudne aj ich väzniteľ a ďalšie osoby, ktoré sú však sú len produktom Kevinovej poruchy osobnosti. Pomôcť sa mu síce snaží psychogička (Betty Buckley), ale zdá sa, že na jeho mimoriadne rozpoltenie nestačia ani jej dlhoročné skúsenosti. Vyznať sa v ňom pokúša aj jedno z uväznených dievčat, Casey (Anya Taylor – Joy), ktorá chce Kevinov stav využiť na útek. Ako dievča, ktoré si prežilo mučivú traumu z detstva je naviac mimoriadne odolným a vynaliezavým druhom so silno vyvinutým inštinktom na prežitie. Bude ho potrebovať. Kevinova dvadsiataštvrtá osobnosť sa má každým dňom prebudiť a všetko nasvedčuje tomu, že to rozhodne nebude kladný hrdina.