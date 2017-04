Rozlúčka Toma Boonena má byť víťazná, na Paríž-Roubaix ho podporí celý tím Quick-Step

COMPIÉGNE 8. apríla (WebNoviny.sk) - Tom Boonen v nedeľu poslednýkrát vysadne do sedla bicykla na Paríž-Roubaix a zároveň aj v celej športovej kariére. A môže sa stať, že to bude rozlúčka netuctová, ale víťazná. Tridsaťšesťročný Belgičan v minulosti štyrikrát skrotil Peklo severu a ak sa mu to podarí aj po piaty raz, vystúpi na historický piedestál pretekov, ktoré sa preslávili drsným profilom s neforemnými kockami "pavé", na ktorých sa lámu bicykle aj nádeje na víťazstvo.



V 115. ročníku Paríž-Roubaix pretekárov neminie 55 km po neobľúbených kockách, ktoré budú rozdelené do 29 sektorov. Azda najznámejšie z nich sú Trouée dArenberg, čiže Arenberský les na 161. km s dĺžkou 2,4 km a Carrefour de l’Arbre 17 km pred cieľom (2,1 km), kde sa už často rozhoduje o víťazovi..





Môže byť historickým lídrom



"Tieto preteky zo mňa urobili cyklistu, preto som sa rozhodol, že budú aj moje posledné. Moje rozhodnutie je nemenné," povedal Tom Boonen na tlačovej besede pred nedeľňajším tretím monumentom sezóny. Boonen v minulosti štyrikrát vyhral Paríž-Roubaix a ak sa mu to podarí aj pri rozlúčke s kariérou, stane sa s piatimi prvenstvami historickým lídrom.



Aktuálne sa o prvú priečku delí s krajanom Rogerom de Vlaeminckom, ktorý ovládol Paríž-Roubaix už v rokoch 1972, 1974, 1975 a 1977. Bez ohľadu na to, ako to v nedeľu na 257 km medzi Compiégne a Roubaix dopadne, Boonen si je istý, čo bude nasledovať v pondelok. "Vstanem a budem mať asi najväčšiu ´opicu´ vo svojom živote," naznačil, že sa chystá súťažný koniec poriadne osláviť, citoval ho aj portál idnes.cz.



O podporu má postarané



Boonen je majstrom sveta z roku 2005 a v sezóne 2012 získal zrejme najcennejšie "klasikárske" double, keď triumfoval na Okolo Flámska aj Paríž-Roubaix. Celkovo ovládol 7 cyklistických monumentov a od roku 2003, keď bol súčasťou formácie Quick-Step, si pripísal vac než 100 víťazstiev na rôznych úrovniach cestnej cyklistiky. Boonen bude mať vo svojej derniére o podporu postarané, o tom niet pochýb.



Silná zostava Quick-Step Floors na čele s Nikim Terpstrom či Zdeňkom Štybarom je toho dôkazom. "Každý z nás je pripravený pomôcť Tomovi, aby sa zapísal do histórie. Bude nám všetkým chýbať nielen na bicykli, ale aj mimo neho. S ním bolo vždy veselo a to je presne to, čo s ním odíde. Taký je však športový život, aj ten cyklistický," povedal Terpstra, víťaz Paríž-Roubaix z roku 2014 na webe Cyclingnews.



